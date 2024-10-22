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أول زراعة مزدوجة لقلب ورئتين في الإمارات

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نجح مستشفى “كليفلاند كلينك أبوظبي” وهو جزء من مجموعة M42 الطبية العالمية، في تنفيذ أول عملية زراعة مزدوجة لقلب ورئتين في الإمارات لمواطنة تبلغ 56 عاما بعد معاناتها من ارتفاع ضغط الدم الرئوي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

ومنذ تأسيسه عام 2017 أجرى المستشفى أكثر من 700 عملية زراعة تشمل 47 لزراعة رئة، و23 لزراعة قلب، فيما يواصل المستشفى تقديم الرعاية لأكثر الحالات تعقيدا واضعا رعاية عالمية المستوى في متناول جميع سكان المنطقة، وفق الوكالة.

ويُعد ضغط الدم الرئوي حالة صحية تهدد الحياة، وتحدث نتيجة ارتفاع ضغط الدم في الشريان الرئوي، ما يعيق التدفق الحيوي للدم من القلب إلى الرئتين.

وتعاني المريضة من هذه الحالة منذ عام 2004، وتمت إحالتها إلى مستشفى “كليفلاند كلينك أبوظبي” في آذار/مارس 2022.

أم/رض

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية