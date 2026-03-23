أول قتيل مدني إسرائيلي قرب حدود لبنان سقط بنيران صديقة

القدس 23 مارس آذار (رويترز) – قالت إسرائيل اليوم الاثنين إن قواتها أطلقت بالخطأ قذائف مدفعية تسببت في قتل مزارع إسرائيلي قرب الحدود مع لبنان، وهو أول مدني إسرائيلي يقتل في الاشتباكات الأحدث التي تدور بالتزامن مع حرب إيران.

وتحدث عوفر موسكوفيتز (60 عاما)، وهو مزارع أفوكادو في بلدة مسغاف عام، لرويترز الأسبوع الماضي، معبرا عن قلقه من القتال على الحدود.

وقال الميجر جنرال رافي ميلو قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في بيان “قتل موسكوفيتز بنيران قواتنا خلال عملية كان هدفها الأساسي حمايتهم”.

وحمل الجيش في البداية مسؤولية مقتله على هجوم من لبنان عندما أعلن عن الواقعة أمس الأحد.

وتشن إسرائيل هجوما بريا وحملة جوية واسعة النطاق على لبنان للقضاء على جماعة حزب الله المدعومة من إيران، التي بدأت بإطلاق النار مجددا صوب إسرائيل دعما لطهران بعد يومين من بدء الغارات الجوية الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وتقول السلطات اللبنانية إن أكثر من ألف قتلوا، ونزح أكثر من مليون من منازلهم في لبنان. ومقتل موسكوفيتز هو أول مدني يسقط من الجانب الإسرائيلي. ويقول الجيش إن جنديين إسرائيليين قتلا في أثناء اشتباكات في جنوب لبنان.

وقال موسكوفيتز لرويترز الأسبوع الماضي “كل خمس دقائق تسمع دوي القنابل”.

وذكر بيان الجيش أن القوات فتحت النار لدعم عمليات للجنود في جنوب لبنان، لكن “مشاكل خطيرة وأخطاء عملياتية” وقعت.

وأضاف “أطلقت قذيفة المدفعية بزاوية خاطئة، ولم تتبع البروتوكولات المطلوبة… نتيجة لذلك، انطلقت خمس قذائف مدفعية على مرتفعات مسغاف عام بدلا من تصويبها إلى هدف معاد”.

(تغطية صحفية ستيفن شير ورامي أيوب – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)