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أول قداس في كاتدرائية نوتردام منذ حريق العام 2019

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أقيم الأحد أول قداس في كاتدرائية نوتردام الذي أعيد افتتاحها السبت، بعد ترميمها إثر حريق اجتاحها في نيسان/أبريل 2019.

وأقيم القداس “التدشيني” بحضور رئيس البلاد إيمانويل ماكرون ومشاركة 150 أسقفا فضلا عن كهنة من رعايا باريس الـ106. وتم الحضور بناء على دعوات.

وخلال القداس بارك كبير أساقفة باريس المونسينيور لوران أولريك الحضور ومن ثم المذبح برش المياه المقدسة.

وفي بداية القداس، رحب أولريك بالمصلين “بتأثر كبير” . 

وأضاف “أصلي أيضا من أجل بلدنا الذي ينظر إلى مستقبله بقلق”.

وأتى المصلون الذين دخلوا إلى الكاتدرائية بناء على دعوات، قبل ساعة من بدء مراسم القداس.

وقال باتريك أورهاند وهو متطوع في جمعية الانقاذ الكاثوليكي والبالغ 68 عاما “أنا سعيد جدا بتواجدي هنا”.

وبدأ القداس مع تقدم حملة أعلام 106 رعايا تضمها أبرشية باريس ترافقهم جوقة الكاتدرائية على انغام أورغن الصرح.

وعند الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي (الساعة 17,30 ت غ) يقام أول قداس مفتوح للعموم بالكامل على أن يتسجلوا قبل ذلك عبر تطبيق إلكتروني.

سج-اتو/غ ر/ريم

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