أونصة الفضة عند 100 دولار في ارتفاع قياسي على خلفية سياسات ترامب

afp_tickers

1دقيقة

بلغ سعر أونصة الفضة 100 دولار لأول مرة الجمعة، على خلفية تعزيز المعدن مكانته كملاذ آمن وسط ضبابية تثيرها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وسجّلت أونصة الفضة التي تضاعف سعرها خلال ثلاثة أشهر ونصف شهر، مستوى قياسيا عند 100,29 دولار، في تطوّر مدفوع أيضا بازدياد الطلب على المعدن المستخدم في الألواح الشمسية والإلكترونيات وكذلك في صناعة الحلي.

في الموازاة، ارتفع سعر أونصة الذهب ليناهز خمسة آلاف دولار، وسط إقبال المستثمرين بشكل متزايد على المعدن المفضل في زمن الاضطرابات الاقتصادية.

وقال كبير محلّلي الأسواق في شركة “تريد نيشن” ديفيد موريسون إن أداء الفضة “يتفوّق على نحو استثنائي” حتى على أداء الذهب.

ويشهد العالم شحا على مستوى إمدادات الفضة، وسط تهافت المستثمرين لاقتناء المعدن من أجل استخدامه في مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وكان المعدن قد بلغ في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر مستوى قياسيا عند 50 دولارا للأونصة، كان الأعلى منذ العام 1980.

لول-بكب/ود/كام