أين أونغ سان سو تشي؟

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أين هي أونغ سان سو تشي؟ تقول السلطات في بورما إن زعيمة المعارضة السابقة تخضع للإقامة الجبريّة في نايبيداو، العاصمة الغامضة المؤلفة من متاهة من الأحياء المجهولة الاسم، والمصممة خصوصا للحفاظ على أسرار الحُكم.

في العام 2021، أطاح الجيش حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة، واضعا بذلك حدا لمسيرة هذه الزعيمة الحائزة جائزة نوبل للسلام، ولتجربة حكم مدني استمرت عقدا. وتولى قائد الجيش مين أونغ هلاينغ زمام الحكم في بورما بعد الانقلاب.

ومنذ ذلك الحين، سُجنت أونغ سان سو تشي، بينما أُفيد بأنّها تواصل تنفيذ عقوبتها في الإقامة الجبرية في نيسان/أبريل.

جاء هذا القرار كبادرة مصالحة بعد تولي مين أونغ هلاينغ الرئاسة، عقب عملية انتخابية قوبلت بانتقادات شديدة في الخارج، لا سيما أنّ منتقديه يعتقدون أنه كان يسعى فقط إلى تحسين صورته وأن أونغ سان سو تشي، التي لا تزال معزولة في مكان لم يكشف عنه، لم تحصل على حرية أكبر ممّا كان عليه الوضع في السجن.

ويقول ثين تون أو، النائب عن حزب الأغلبية المؤيد للجيش، “لا يستطيع الجميع معرفة مكان وجودها”، مضيفا “أنا لا أعرف ذلك بنفسي. لأنني مجرد مواطن عادي”.

– “كل شيء متشابه” –

أصبحت نايبيداو التي تعني “موطن الملوك”، عاصمة بورما في العام 2005، بقرار من ثان شوي أحد الحكام العسكريين الذين حكموا البلاد.

ووفقا للمخططين الحضريين، فإن موقعها في وسط البلاد بعيدا عن العاصمة الساحلية القديمة رانغون، والمدينة الثانية ماندالاي، يعكس الارتياب لدى النظام إزاء إمكان اندلاع انتفاضات شعبية أو تدخلات أجنبية.

بُنيت هذه المدينة الضخمة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وتخضع لمراقبة مستمرة من قبل قوات الأمن، كما تتميز بأجواء سلمية ومُقلقة في الوقت ذاته.

وقال المهندس المعماري غالين باردي الأستاذ في جامعة كولومبيا في نيويورك، إنّ “مجرد التواجد في هذه المدينة هو شكل من أشكال الإقامة الجبرية”.

وأضاف “إنها عكس كل ما يعتبره المخطط الحضري التقليدي مدينة جيدة. وهذا أمر مقصود تماما، ولها هدف سياسي محدد للغاية”.

تقول إحدى المقيمات في المدينة، إن ليس لديها أي فكرة عن مكان وجود أونغ سان سو تشي.

وتضيف المرأة البالغة من العمر 25 عاما والتي اشترطت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية “كل شيء يبدو متشابها هنا”، مضيفة “لا نزال نواجه أحيانا صعوبة في العثور على طريقنا”.

– “حتى الجنرالات” –

عاشت ابنة بطل الاستقلال أونغ سان في الخارج لفترة طويلة قبل أن تعود إلى وطنها في العام 1988 لقيادة حملة من أجل الديموقراطية ضد الجنرالات الحاكمين.

وقد قوبلت تحركاتها بالحكم عليها بالإقامة الجبرية لمدة 15 عاما في منزل العائلة في رانغون، والذي تحول مع الوقت إلى مكان لتجمّع الناشطين المؤيدين للديموقراطية.

في النهاية، رضخ الجنرالات وسمحوا لها بالحكم من نايبيداو لمدة عشر سنوات، قبل انقلاب العام 2021، الذي أشعل فتيل حرب أهلية لا تزال مستمرة.

سُجنت أونغ سان سو تشي بتهم ملفقة وفقا لمنظمات حقوق الإنسان، ولم تظهر علنا منذ ذلك الحين.

وهُدمت إحدى الدارات التي كانت تقيم فيها قبل وصولها إلى السلطة في نايبيداو.

عندما قادت أونغ سان سو تشي البلاد، كان يحق لها الحصول على مقر إقامة رسمي يقع خلف عدة نقاط تفتيش أمنية، وكان من المستحيل عبوره من دون تصريح.

وعندما أُعلن عن تحويل عقوبتها إلى الإقامة الجبرية، أفادت مصادر داخل أجهزة الشرطة الخاصة، من منطقتين مختلفتين في نايبيداو، بأنها نُقلت إلى قطاعها، في مناطق يُحظر عليها دخولها.

وقال أحد المصادر “حتى الجنرالات ليست لديهم معلومات عنها”.

– “أيامها انتهت” –

يقول ابنها كيم أريس، في محادثة عبر الهاتف من لندن “لا أرى حقا كيف يختلف وضعها اليوم عما كانت تمر به منذ سنوات”، مضيفا أن أي منزل ستحتجز فيه سيكون أشبه بسجن خاص أكثر من كونه منزلا مريحا.

في برلمان نايبيداو، الذي يعد أحد أكبر البرلمانات في العالم رغم الحكم الاستبدادي للبلاد، لا يزال بالإمكان العثور على مجلات قديمة تمدح أونغ سان سو تشي. لكن النائب آي تشان، من حزب PUSD المؤيد للجيش، يرى إن “أيامها قد انتهت”.

ويقول “حتى لو أُطلاق سراحها… فإنها لن تضطلع بأي دور بعد الآن. إنها كبيرة في السن”.

ويضيف “أين هي؟ ليس لدي أي فكرة”.

بور-جتس/ناش/خلص