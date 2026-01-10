إثيوبيا تطلق رسميا أعمال بناء مطار دولي جديد سيكون الأكبر في إفريقيا

أطلقت إثيوبيا رسميا السبت أعمال بناء مطار دولي جديد في بيشوفتو على بعد حوالى أربعين كيلومترا من العاصمة أديس أبابا، من المتوقع أن يصبح الأكبر في إفريقيا وأن ينافس على الصعيد العالمي، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة أبيي أحمد.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة هذا المرفق حوالى 12,7 مليار دولار وأن يكون قادرا على استيعاب 60 مليون مسافر سنويا في نهاية المرحلة الأولى من العمل، وفي نهاية المطاف، حوالى 110 ملايين مسافر سنويا.

وسيحل هذا المطار “المحوري” المستقبلي الذي تموّله بشكل خاص الخطوط الجوية الإثيوبية، محل مطار بولي الحالي الواقع في قلب العاصمة والذي تبلغ طاقته الاستيعابية حوالى 25 مليون مسافر سنويا للرحلات الدولية.

والخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، هي شركة الطيران الرائدة من حيث الأسطول وعدد الركاب، وتفتخر بكونها واحدة من الشركات القليلة التي تحقق أرباحا في القارة.

وأطلق رئيس الحكومة رفقة عدد من الوزراء، رسميا أعمال بناء المطار خلال حفل افتتاح في موقع بيشوفتو، بحسب ما أعلن في منشور على منصة إكس.

ومن المقرر أن تستمر أعمال البناء خمس سنوات.

وقال أبيي أحمد إنّ هذا المشروع “سيضع إثيوبيا بين المراكز الجوية الرائدة في العالم”.

وأشار إلى أنّه إضافة إلى المطار، “يشمل المشروع أيضا إنشاء طريق سريع حديث متعدد المسارات يربط المطار الجديد بأديس أبابا، فضلا عن خط سكة حديد عالي السرعة بطول 38 كيلومترا قادر على الوصول إلى سرعة تتراوح بين 120 و200 كيلومتر في الساعة”.

وحصل مشروع بيشوفتو على التزام تمويلي بقيمة 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، وتجري السلطات مناقشات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي أطلقته بكين، وبنك الاستثمار الأوروبي ووكالة تمويل التنمية الدولية الأميركية.

وتأمل البلاد في جذب سياح أجانب، على الرغم من استمرار النزاعات المسلحة في أكثر منطقتين، وهما أوروميا حيث تقع بيشوفتو، وأمهرة.

