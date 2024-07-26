مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

إجراءات أوروبية بحق فرنسا وست دول أخرى بسبب العجز المفرط في الموازنة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أطلق الاتحاد الأوروبي الجمعة رسميا إجراءات العجز العام المفرط مستهدفا سبع دول أعضاء منها فرنسا، في سابقة منذ تعليق قواعد الموازنة عام 2020 مع أزمة فيروس كورونا.

بالإضافة إلى فرنسا تطال هذه القرارات إيطاليا وبلجيكا والمجر وبولندا وسلوفاكيا ومالطا.

ورومانيا التي تخضع لهذه الإجراءات منذ عام 2019، لا تزال تعاني من آثارها “لعدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح العجز في موازنتها” حسبما أفاد بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل دول الاتحاد الأوروبي.

العام الماضي تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3% من اجمالي الناتج المحلي بموجب ميثاق الاستقرار، الذي يحد أيضا الدين بنسبة 60% من اجمالي الناتج المحلي.

وعلى هذه الدول اتخاذ تدابير تصحيحية لاحترام قواعد الموازنة مستقبلا تحت طائلة العقوبات المالية.

وتم تعليق هذه القواعد بعد عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا. وتم تصحيحها وإعادة تفعيلها هذا العام.

وسجل أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي في إيطاليا (7,4% من اجمالي الناتج المحلي) والمجر (6,7%) ورومانيا (6,6%) وفرنسا (5,5%) وبولندا (5,1%).

راز/ليل/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
46 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

ما هي الاعتبارات الأخلاقية للإنجاب بالمساعدة الطبية؟

هل تعتقد.ين أنه من واجب السلطات ضمان حصول الأشخاص، الذين واللواتي يعانون.ين من العقم، على التلقيح الاصطناعي؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفّر لتقديم علاجات الخصوبة؟ حدّثنا.ينا عن الوضع في بلدك.

شارك في الحوار
6 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
16 إعجاب
47 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية