إجراءات إسبانية بهدف وقف “الإبادة في غزة” تثير غضب اسرائيل

تصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين إسبانيا وإسرائيل مجددا الاثنين، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسباني عن سلسلة إجراءات “لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة”، ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى التنديد بحملة “معادية لإسرائيل والسامية”.

يُعد الاشتراكي بيدرو سانشيز، أحد أكثر الأصوات انتقادا في اوروبا لاسرائيل التي سحبت سفيرها من مدريد منذ أن اعترفت الحكومة الاسبانية بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024.

وأعلن سانشيز أن حكومته “قررت اتّخاذ خطوات جديدة … لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة وملاحقة مرتكبيها ودعم السكان الفلسطينيين” تشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام موانئ البلاد.

وأضاف أن حكومته اليسارية ستقر مرسوما يثبّت حظر عمليات بيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل “كقانون”، علما بأنها طبّقت هذا الإجراء منذ اندلاع النزاع في تشرين الأول/اكتوبر 2023.

كما تتضمن هذه الإجراءات منع دخول “المشاركين مباشرة في الإبادة وانتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة” إلى الأراضي الإسبانية، وحظر استيراد منتجات من “المستوطنات غير الشرعية” في الأراضي الفلسطينية، وتقليص الخدمات القنصلية الإسبانية لسكان هذه المستوطنات.

واوضح رئيس الحكومة الاسبانية “نعلم أن كل هذه الإجراءات لن تكفي لوقف الهجوم أو جرائم الحرب، لكننا نأمل أن تساعد في زيادة الضغط” على حكومة بنيامين نتانياهو التي تضم عدة وزراء من اليمين المتطرف.

وعلى الفور، ردّ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة “إكس”، باتهام الحكومة الإسبانية بشن “حملة مستمرة معادية لإسرائيل ومعادية للسامية” بهدف “صرف الانتباه عن فضائح فساد جسيمة”، في إشارة واضحة إلى الاتهامات التي تطال مقربين من سانشيز، لاسيما زوجته.

وردا على ذلك، قررت الخارجية الإسرائيلية منع نائبة رئيس الوزراء الإسباني وزيرة العمل يولاندا دياز من دخولها وكذلك وزيرة الشباب والأطفال الفلسطينية الاصل سيرا ريغو، وكلاهما عضوان في منصة سومار المشاركة في الائتلاف الحاكم مع الاشتراكيين.

ردّت دياز من منصة “سومار” التي تحث على اعتماد موقف اكثر حزما ضد اسرائيل، على شبكة “بلو سكاي”، بالقول “إنه مدعاة للفخر أن تمنعنا دولة ترتكب إبادة جماعية من دخول أراضيها”.

دانت وزارة الخارجية الإسبانية، من جانبها، قرار المنع ووصفته بأنه “غير مقبول”، ورفضت بشكل قاطع “الاتهامات الزائفة” الاسرائيلية لها بمعاداة السامية.

وأكدت الوزارة أن إسبانيا “لن تُذعن للترهيب في دفاعها عن السلام والقانون الدولي وحقوق الإنسان”.

رحب وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان “بالموقف الاسباني المتقدم … بشأن تعظيم الجهود المبذولة لتحقيق الوقف الفوري لاطلاق النار وحماية المدنيين واغاثتهم … ووقف جرائم الابادة والتهجير والضم، ودعم الحراك الاوروبي والدولي المبذول لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين وحمايته من مخاطر الضم والاستيطان”.

ودعت “الدول خاصة الاوروبية لتحذو حذو اسبانيا وجهودها لوقف الحرب وتحقيق السلام وحماية حل الدولتين”.

من جانبها، رحبت حركة حماس بقرار الحكومة الإسبانية منع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل واعتبرته “خطوة سياسية وأخلاقية مهمة على مسار الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تُرتكب بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأضافت الحركة في بيان “ندعو الدول المصدّرة للسلاح إلى الكيان الفاشي لاتخاذ خطوات مماثلة، بالتوازي مع تصعيد كل أشكال الضغط السياسي والاقتصادي والقانوني على الاحتلال المجرم، لإلزامه بوقف المجازر المروّعة ضد المدنيين في قطاع غزة”.

اندلعت الحرب بعد هجوم نفذته حرمة حماس في اسرائيل واسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وردت الدولة العبرية بشن عمليات عسكرية في قطاع غزة أدت إلى مقتل 64455 شخصا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق أحدث أرقام أوردتها وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وشهدت اسبانيا التي لطالما حظيت فيها القضية الفلسطينية بشعبية، لاسيما لدى اليسار واليسار المتطرف، العديد من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين منذ بداية النزاع في غزة.

ومؤخرا، تم تعطيل طواف إسبانيا “لا فويلتا” للدراجات الهوائية الذي يشارك فيه فريق “إسرائيل-بريمير تيك”، وهي منظمة خاصة أنشأها الملياردير الإسرائيلي الكندي سيلفان آدامز.

