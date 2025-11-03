إجلاء آلاف الأشخاص في الفيليبين تحسبا لوصول إعصار

أجلت السلطات الفيليبينية آلاف الأشخاص الاثنين من مناطق ساحلية يتوقع أن تتأثر بالاعصار “كالماغي” الذي يقترب من جزيرة لايتي مصحوبا برياح قد تصل سرعتها الى 150 كيلومترا في الساعة، بحسب ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية.

وقال المسؤول عن إدارة الكوارث الطبيعية رويل مونيسا إن “عمليات إجلاء تجري في بالو وتاناوان” اللتين يقطنهما نحو 140 ألف شخص، بحسب إحصاء سكاني أجري العام الماضي.

وسبق لهاتين المنطقتين أن تعرضتا لأضرار بالغة جراء الاعصار هايان الذي ضرب البلاد في العام 2013، وأودى بحياة ستة آلاف شخص على الأقل.

وبدأت عمليات الإجلاء الأحد في جزيرة سامار المجاورة، حيث أكد المسؤول في الدفاع المدني راندي نيكارت نقل العديد من السكان الى مناطق آمنة “خصوصا في غيوان (نحو 50 ألف نسمة) حيث يرجح أن تضرب العاصفة اليابسة”.

كما تمّ نقل ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى مناطق آمنة في جزر دينغات “منذ يومين”، بحسب ما أكد الحاكم المحلي نيلو ديميري لوكالة فرانس برس.

ويضرب الفيليبين أو يقترب منها نحو 20 إعصار وعاصفة سنويا، وغالبا ما تكون أفقر مناطق البلاد، الأكثر تضررا. وتوقعت عالمة الأرصاد الجوية شارماين فاريلا أن تضرب الأرخبيل الآسيوي ما بين “ثلاث الى خمس” عواصف أخرى هذه السنة.

ويرى الخبراء أن التغير المناخي يجعل الظواهر المناخية المتطرفة أكثر تواترا وحدة.

