إجلاء آلاف الأشخاص في فيتنام بسبب أمطار قياسية

afp_tickers

3دقائق

أجلت السلطات الفيتنامية آلاف الأشخاص من منازلهم بسبب أمطار غزيرة استمرت 24 ساعة وسجلت مستوى قياسيا وأغرقت مدينة هوي في وسط البلاد، بحسب ما أعلنت وزارة البيئة الثلاثاء، لافتة إلى استمرار تساقط الأمطار حتى الأربعاء.

فمن مساء الأحد حتى مساء الاثنين، سجلت ثلاث محطات للأرصاد الجوية معدلات لم يسبق لها مثيل، وهي 1,7 مترا، و1,1 مترا وأكثر من متر من الأمطار في هوي.

وكان الكستوى القياسي السابق 99 سنتيمترا، سُجل في العام 1999 في هذه المدينة التاريخية التي تضم مجموعة من المعالم الأثرية المُدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة يونسكو.

وأجلت السلطات أكثر من 8600 شخص في أربع مناطق منذ السبت، خوفا من وقوع حوادث بسبب الفيضانات أو انزلاق التربة، وفقاً للوزارة.

وقال رجل من سكان هوي يبلغ 56 عاما ويُدعى تران آنه توان “إنها أشدّ فيضانات أراها في حياتي، وصل ارتفاع الماء في بيتي إلى 40 سنتمترا، أي أكثر مما جرى في العام 1999”.

وأضاف لمراسلي وكالة فرانس برس “الطابق الأسفل من البيت غرق بمترين من الماء، اضطررنا لنقل كل الأثاث المهم منه” إلى الطبقات الأعلى.

وتابع قائلا “نعيش الآن في ظلام دامس، لأن التيار الكهربائي مقطوع”.

– خطر عال –

في مدينة هوي آن، القريبة من هوي، أظهرت مشاهد بثّتها وسائل الإعلام الحكومية سياحا يجوبون المدينة على متن زوارق.

وفي مواقع أخرى من المدينة، شاهد مراسلون لوكالة فرانس برس عناصر في أجهزة حكومية يُجلون أشخاصا من مناطق أغرقها الماء.

وحذرت الأجهزة الحكومية من المخاطر الناجمة عن هذا الطقس.

وقال ماي فان كييم مدير المركز الوطني للأرصاد الجوية “مستوى الخطر من كوارث طبيعية ناجمة عن الفيضانات المفاجئة أو انزلاقات التربة هو في أعلى مستوى”، منبها لتوقعات بتساقط المزيد من الأمطار حتى الأربعاء.

في ظل هذه الأحوال الجوية القاسية، أبقت المدارس أبوابها مغلقة في هوي ودانانغ منذ السبت، فيما شهد خط السكك الحديد الذي يصل شمال فيتنام بجنوبها تأخيرات بسبب الفيضانات.

وفقا للعلماء، يؤدي الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري إلى اشتداد وتيرة الظواهر الطبيعية القاسية، وجعلها أكثر فتكا ودمارا.

وفي هذا السياق، يحذّر الخبراء من أن ارتفاع الحرارة درجة واحدة يزيد نسبة الرطوبة في الغلاف الجوي بنسبة 7 %.

بور/خلص/غ ر