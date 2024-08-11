إجلاء سكان بعد اندلاع حرائق في منطقة القبائل في الجزائر

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يكافح عناصر الإطفاء الأحد حرائق في ولايتي تيزي وزو وبجاية (شمال-شرق) حيث تلقى السكان تحذيرات بوجوب الإخلاء، وفق وسائل إعلام محلية ومراسل وكالة فرانس برس.

تم إجلاء السكان الذين لم يتم تحديد عددهم، مع اقتراب النيران من مناطقهم في ولاية تيزي وزو، وفق ما أفاد المدير العام للغابات جمال طواهرية موقع النهار أونلاين الإخباري الجزائري.

منذ الجمعة تشهد ولاية تيزي وزو حرائق عدة، بغالبيتها تمت السيطرة عليها أو في طور أن تكون كذلك، وفق ما أفاد فرانس برس المسؤول في الحماية المدنية نسيم برناوي.

وقال برناوي الذي التقته فرانس برس في آيت فراح التي تبعد نحو 25 كلم عن تيزي وزو، إن “الوضع تحت السيطرة” لكنه أشار إلى حرائق لا تزال مشتعلة في مناطق “يصعب الوصول إليها”.

وقد أتت النيران على بساتين زيتون ومساحات زراعية واجتاحت مزارع للدواجن والنحل وبعض المنازل، وفق فرانس برس.

في بجاية، أمرت السلطات بإجلاء نحو عشرين أسرة من قرية مزوارة الواقعة على مقربة من غابة أكفادو حيث اندلع الحريق الأحد.

وفق لقطات فيديو تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، ألقت طائرة قاذفة للمياه حمولات عدة فوق الغابة.

كل موسم صيف، تشهد الجزائر حرائق غابات في ظاهرة آخذة في التفاقم كل عام بفعل التغيّر المناخي الذي يسبب جفافا وموجات حر تجعل الغطاء النباتي أكثر هشاشة.

في نهاية تموز/يوليو 2023 اجتاحت حرائق شمال شرق البلاد، خصوصا في ولاية بجاية حيث قضى 34 شخصا على الأقل وأتت النيران على آلاف الهكتارات من مساحات الغابات والأراضي الزراعية وعلى مئات المنازل.

في آب/أغسطس 2022، قضى 37 شخصا في محيط الطارف في حرائق كبرى اجتاحت المنطقة.

وسجّلت في صيف 2021 أكبر حصيلة وفيات من جراء الحرائق منذ عقود، إذ قضى أكثر من 90 شخصا في حرائق غابات اجتاحت شمال البلاد.

ستر-عبش/ود/لين