إجلاء 97 فلسطينيا بين مصابين ومرضى مع عائلاتهم إلى الإمارات

afp_tickers

2دقائق

أجلت الإمارات بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية 97 مصابا ومريضا في حالة حرجة من قطاع غزة، بينهم مرضى سرطان، برفقة 155 من أفراد عائلاتهم، إلى أبوظبي انطلاقا من مطار رامون في إسرائيل وعبر معبر كرم أبوسالم لتلقي الرعاية الطبية.

وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي: “تأتي عملية الإجلاء، وهي الثانية من مطار رامون، في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتوفير الرعاية الصحية المتقدمة للمصابين الفلسطينيين”.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس قوله: “نأمل أن تعزز هذه المبادرة وغيرها من المبادرات الإمكانيات المتاحة، التي من الممكن أن تفضي إلى المزيد من عمليات الإجلاء لعدد أكبر من الأفراد”.

ومع عملية الإجلاء الأخيرة، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين تمّ إجلاؤهم إلى الإمارات، إلى 1917 بين مريضا ومرافقا.

وقدّمت الإمارات آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية عبر البر والجو والبحر، كما أنشأت مستشفيين، أحدهما ميداني في جنوب قطاع غزة، وآخر عائم في ميناء العريش، و6 محطات تحلية تضخّ المياه إلى داخل القطاع.

أم