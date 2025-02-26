إحراز تقدم يتيح مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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من نفيسة الطاهر ورامي أميتشاي

القاهرة/ريشون لتسيون (رويترز) – وافقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على تسليم آخر جثامين لرهائن ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في تقدم يأتي بينما تشهد إسرائيل حالة حزن على أسرة تعتبرها رمزا للصدمة التي سببها هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتم الإعلان يوم الأربعاء عن نهاية أزمة استمرت أياما حول تسليم جثامين الرهائن مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في الوقت الذي أقامت فيه إسرائيل جنازة أسرة بيباس بعد تسلم رفات الرضيع كفير بيباس (تسعة أشهر) وشقيقه أرييل (أربعة أعوام) ووالدتهما شيري الأسبوع الماضي.

وكان الطفلان اللذان اختطفا خلال هجوم حماس على إسرائيل قد لقيا حتفهما بعد أسابيع فقط من الهجوم.

وأطلقت حماس سراح والدهما ياردن بيباس خلال تبادل للرهائن والسجناء في وقت سابق من هذا الشهر. وكان قد تم احتجازه بمعزل عن أسرته.

وتقول حماس إن الطفلين ووالدتهما قتلوا في غارة جوية إسرائيلية، لكن إسرائيل تقول إنها تمتلك أدلة استخباراتية وجنائية تثبت أن خاطفيهم قتلوهم بأيديهم.

وسار الآلاف حاملين الأعلام الإسرائيلية أو صور لأسرة بيباس أو وقفوا في انتظار مرور جنازة تحمل توابيت الرهائن قبل دفنهم. وكان كثيرون يحملون بالونات برتقالية، وهو رمز جديد للحزن على الرهائن مستوحى من لون شعر الطفلين بيباس.

وقالت ليهي جيلهار، وهي طبيبة نفسية عمرها 53 عاما في ريشون لتسيون “إنها لمأساة مروعة، ومن الصعب للغاية استيعابها… هذا أقل ما يمكننا القيام به لإظهار تضامننا مع العائلة”.

وبالنسبة للإسرائيليين صارت الأسرة رمزا للصدمة التي يشعرون بها منذ الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل. وتقول الإحصاءات الإسرائيلية إن هجوم حماس أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة ردا على ذلك إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتدمير معظم القطاع الساحلي، لكن القتال توقف منذ اتفاق وقف إطلاق النار الهش، الذي أبرم بوساطة مصر وقطر الشهر الماضي.

وبموجب الاتفاق، وافقت حماس على تسليم 33 من الرهائن الإسرائيليين مقابل نحو 2000 سجين ومعتقل فلسطيني وانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض مواقعها في غزة بالإضافة إلى تدفق هائل للمساعدات.

* إحراز تقدم

أكد وسطاء مصريون يوم الأربعاء أنهم أحرزوا تقدما كبيرا يسمح بتسليم آخر أربع جثث لرهائن ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق بعد جمود استمر أياما.

وأكدت حماس أنه تم التوصل إلى اتفاق لمبادلة جثث الرهائن بسجناء فلسطينيين، لكنها قالت إن موعد إطلاق سراحهم سيُعلن “في الوقت المناسب” وفق آلية جديدة. ولم تدل الحكومة الإسرائيلية بتعليق بعد.

ورفضت إسرائيل إطلاق سراح أكثر من 600 سجين ومعتقل فلسطيني يوم السبت بعدما اتهمت حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار عن طريق ما اعتبرته تسليما علنيا مهينا لجثث رهائن.

وتعطل الاتفاق لفترة وجيزة قبل أيام عندما سلمت حماس رفات امرأة مجهولة الهوية لإسرائيل بدلا من جثمان شيري بيباس قبل أن تسلمها الجثة الصحيحة في اليوم التالي.

وأعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، وهي فصيل فلسطيني مسلح في غزة متحالف مع حماس، على قناتها على تيليجرام أنها ستسلم يوم الخميس جثة الرهينة الإسرائيلي أوهاد يهلومي. ولم يتضح بعد موعد تسليم الجثث الثلاث الأخرى.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق يوم السبت بعد استمرارها 42 يوما، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم الاتفاق على تمديدها أو ما إذا كان من الممكن البدء في مفاوضات المرحلة الثانية التي من المقرر أن تشهد إطلاق سراح آخر 59 رهينة متبقين في غزة.

وقالت حماس إنها لم تتلق حتى الآن أي مقترح بشأن المرحلة الثانية.

ولا يزال اتفاق وقف إطلاق النار صامدا إلى حد كبير حتى الآن رغم تعرضه للعديد من العثرات، لكن الانتقال إلى المرحلة الثانية منه يتطلب اتفاقات على أمور ثبت استحالة التوصل إليها في الماضي، مثل مستقبل غزة بعد الحرب ومصير حماس التي تعهدت إسرائيل بإنهاء حكمها للقطاع.