إحساس بالقلق والانهزامية يصيب سكان شمال إسرائيل جراء صواريخ حزب الله

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من مانويل أوسلوس

نهاريا (إسرائيل) (رويترز) – عبّر بعض السكان في شمال إسرائيل عن أملهم في القضاء نهائيا على التهديد الذي تشكله جماعة حزب الله اللبنانية بينما أبدى آخرون إحساسا بالانهزامية والاستسلام جراء تزايد العنف الناجم عن استمرار الجماعة في استهداف بلدات إسرائيلية وقصف إسرائيل عمق الأراضي اللبنانية.

وقال باراك راز في مدينة نهاريا الساحلية بشمال إسرائيل “نشعر بأننا أخيرا نتخذ خطوات لاستعادة السلام هنا، وهو ما افتقدناه تقريبا خلال العام الماضي”.

وقالت ألبينا شيموداكوف (22 عاما)، والتي تعمل مساعدة مبيعات “إنه أمر مخيف للغاية أن نعيش بهذه الطريقة، لكننا نعيش في إسرائيل. إنها حياتنا”.

وأطلقت جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران مئات الصواريخ والقذائف على شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة خلال الأيام الماضية، في حين قصفت طائرات إسرائيلية أكثر من 1600 هدف في جنوب لبنان وسهل البقاع.

وجاءت الهجمات الإسرائيلية يوم الاثنين في أعقاب تزايد التوتر لأسابيع في شمال إسرائيل، الذي شهد على مدى عام تقريبا إطلاقا للنار عبر الحدود بوتيرة ثابتة ومحدودة نسبيا مع هيمنة الحرب الدموية في قطاع غزة على المشهد.

ويقضي راز، وهو مصمم جرافيك من تل أبيب يبلغ من العمر 32 عاما، الخدمة العسكرية الثانية له ضمن جنود الاحتياط في شمال إسرائيل منذ أكتوبر تشرين الأول عندما أطلق حزب الله أول دفعة من الصواريخ دعما للهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل.

وقال راز “آمل في أن تتحسن الأمور قريبا. لا أريد أن أعود في مهمة ثالثة”.

وترك عشرات الآلاف من الإسرائيليين منازلهم بسبب إطلاق الصواريخ المستمر منذ أشهر، وهو الوضع الذي يتكرر حاليا في لبنان، مما ترك مساحات شاسعة من المناطق الحدودية دون سكان تقريبا.

ومع تباطؤ وتيرة القتال في غزة، حولت إسرائيل تركيزها صوب حدودها الشمالية إذ يتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضغوط سياسية متزايدة من أجل إعادة السكان إلى منازلهم هناك.

وفي نهاريا التي يسكنها في الأوقات العادية نحو 60 ألف نسمة وتقع على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع لبنان، أُغلقت الشواطئ ودب الهدوء في الطريق الرئيسي هناك بعد أوامر من سلطات الدفاع المدني.

* أيام صعبة قادمة

لم تشهد إسرائيل مستوى الدمار الذي وقع في لبنان، حيث قُتل يوم الاثنين أكثر من 500 شخص وأصيب أكثر من 1800 في أعنف قصف إسرائيلي منذ عقدين.

لكن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت حذرا من أيام صعبة قادمة وطالبا الإسرائيليين بالتحلي بالهدوء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني “في الأيام القليلة الماضية، أطلق حزب الله مئات الصواريخ صوب إسرائيل. وفي الأسبوع الماضي، أُطلق أكثر من 700 صاروخ وقذيفة باتجاه إسرائيل، مما تسبب في تضرر عدد كبير من المنازل والبلدات”.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات خطيرة حتى الآن لكن المستشفيات أعدت خطط طوارئ لعلاج الحالات المصابة بالصدمة. وبدأت أعراض القلق تظهر على عدد كبير من السكان.

وقالت ألونا دازالفيلي، التي تعمل في مجال الرعاية الصحية وتبلغ من العمر 47 عاما “أشعر بالقلق. لدي جندي في الجيش وهو مرهق للغاية وأنا قلقة عليه. جميع الأشخاص الذين أعرفهم وعائلتي في حالة من القلق”.

وتابعت “الناس خائفون حقا من الوضع الحالي. إنه ليس بالأمر السهل”.

وشاهد سكان في شمال إسرائيل أثر الدخان الناجم عن صد بطاريات الدفاع الجوي للصواريخ القادمة من لبنان يوم الاثنين واستمر دوي صفارات الإنذار حتى يوم الثلاثاء.

ومع انطلاق صفارات الإنذار من غارات جوية يوم الثلاثاء، ألغت شركات طيران كثيرة رحلاتها الجوية. لكن العمل في الموانئ استمر بصورة طبيعية، ومن بينها ميناء حيفا، إذ تسعى السلطات إلى عدم تأثر الاقتصاد بالاضطرابات الناجمة عن الحرب.

وأُغلقت المدارس أيضا وأصدرت سلطات الدفاع المدني تعليمات للسكان باتباع التحذيرات والبحث عن ملاجئ عند انطلاق صفارات الإنذار من غارات جوية.

وقال أوري هايو، وهو متقاعد يبلغ من العمر 76 عاما “ماذا يمكن أن تقول؟ لقد اعتدنا على ذلك… كل 10 أو 15 أو خمس سنوات، تندلع حرب من جديد. هذه هي إسرائيل”.