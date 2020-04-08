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إحصائيات السويسرية فيروس كورونا المستجد: أحدث الأرقام

صورة لأنبوب اختبار
(Denis Balibouse/Keystone)

فيما يلي نظرة عامة على أهم رسوم بيانية تظهر آخر الأرقام والإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، والتي يتم تحديثها تلقائيًا.

محتويات خارجية

رسم بياني لعدد الإصابات والوفيات

في سويسرا، تأتي الإحصائيات حول انتشار الفيروس المستجد من مصادر مختلفة، ولكنّ معظم تلك البيانات تصدر عن الكانتونات الـ 26. يقوم المكتب الفدرالي للصحة العامة بنشرها أيضًا ولكن يتم ذلك مرة واحدة في اليوم، أمّا بالنسبة لعدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، فينشر الكتب الفدرالي للصحة في بعض الأحيان الإحصاءات القادمة من الكانتونات ولكن بعد بضعة أيام.

أما SWI swissinfo.ch فتنشر الآن فقط الأرقام الموحدة التي تأتي مباشرة من الكانتونات، ومصدرها هي منصة يديرها مكتب الإحصاء في كانتون زيورخرابط خارجي، والتي تلبي المعايير العالية لجودة البيانات وتوافرها.

يتم تزويد الرسوم البيانية الموضحة هنا تلقائيًا بأحدث الإحصائيات.


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رسم بياني

محتويات خارجية

رسم بياني

محتويات خارجية

رسم بياني

للمقارنة الدولية نستخدم بيانات قادمة من جامعة جونز هوبكنز، والتي تتضمن أيضاً الأرقام الخاصة في الوضع في سويسرا، بالإضافة إلى ذلك نعتمد أيضاً على بيانات الكانتونات السويسرية.

محتويات خارجية

رسم بياني

محتويات خارجية

رسم بياني

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(ترجمه من الألمانية وعالجه: ثائر السعدي)

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