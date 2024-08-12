إخلاء بلدات جديدة مع اقتراب الحرائق من أثينا

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أمرت السلطات اليونانية الإثنين بإخلاء بلدات جديدة في ضاحية شمال شرق أثينا بعد إخلاء مدينة ماراثون التاريخية، بمواجهة حريق هائل اندلع الأحد ويواصل الاتساع مقتربًا بسرعة من العاصمة.

وقال سيموس روسوس رئيس بلدية شالاندري، إحدى أكبر المدن في شمال شرق أثينا، لقناة التلفزيون العامة “اي آر تي” إنه طلب إخلاء الأحياء الأكثر قربًا من الحريق.

وأوضح “بسبب اتجاه الرياح، قررنا إجراء عملية إخلاء وقائية (…) الحريق قريب جدًا”.

وتم إخلاء ما لا يقل عن خمس بلدات صباح الإثنين فضلا عن مستشفيين أحدهما للأطفال والآخر عسكري في بينتيلي على مسافة 15 كيلومترا شمال شرق العاصمة.

ونُقل 29 طفلًا أُدخلوا مستشفيات إلى مستشفيات أخرى تقع في أثينا، بحسب رئيس اتحاد موظفي المستشفيات الحكومية ميخاليس ياناكوس.

وكتب الدفاع المدني في رسائل نصية عممها على جميع الأشخاص الموجودين في المنطقة المعنية “حريق غابة قربكم. اتبعوا تعليمات السلطات”، معطيا توجيهات بشأن مسار الإخلاء.

وفتحت السلطات ملعب أواكا الأولمبي في شمال أثينا لاستقبال آلاف الأشخاص.

وأُصيب عنصرا إطفاء فيما أُدخل 13 شخصًا المستشفى لمشاكل تنفسية، بحسب المتحدث باسم فرق الإطفاء.

وأدى الحريق ليل الأحد الإثنين إلى إخلاء ثماني قرى ومدينة ماراثون التاريخية على مسافة 40 كيلومترا شمال شرق أثينا والتي تُعِد أكثر من سبعة آلاف نسمة، نقلوا إلى مدينة نيا ماكري الساحلية.

وقال رئيس بلدية ماراثون ستيريوس تسيركاس “نواجه كارثة تاريخية. بلديتنا بكاملها عرضة للنيران وتعيش أوقاتا صعبة”.

وأفادت شبكة “إي آر تي” بأن الحريق بات يمتد على أكثر من 30 كيلومترا وألسنة النيران يبلغ ارتفاعها احيانا أكثر من 25 مترا.

وأفاد وزير الدفاع المدني فاسيليس كيكيلياس بأنه تم نشر 670 عنصر إطفاء و183 آلية فيما تُحلّق 32 طائرة فوق المنطقة.

وقال “الرياح لا تزال اليوم بقوة 7 (من أصل 13) على مقياس بوفور. على الرغم من تدخل سريع أمس خلال خمس دقائق فقط، لم نتمكن من السيطرة على الحريق”.

وقال عنصر الإطفاء مارينوس بيريستيروبولوس في غراماتيكو لوكالة فرانس برس “نعمل 24 ساعة على 24. انتشر الحريق بسرعة كبيرة بسبب الرياح القوية”.

ومع وصول الدخان إلى العاصمة اليونانية، نبّه اتحاد أطباء الرئة إلى ضرورة تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق وتخفيف الحوامل والأشخاص الضعفاء من رحلاتهم في الهواء الطلق.

وقطع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عطلته وعاد إلى أثينا مساء الأحد للتعامل مع الأزمة.

– احتراق حقول زيتون –

تفيد الأرصاد الجوية عن ظروف جوية قصوى ستستمر طوال الأسبوع. وبات الدخان يغطي قسمًا من أثينا.

وحذّر وزير الدفاع المدني السبت من أن نصف البلاد تواجه مخاطر كبيرة باندلاع حرائق حتى 15 آب/أغسطس على أقل تقدير بسبب درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية والجفاف.

وتتوقع الأرصاد الجوية حرارة بمستوى 39 درجة مئوية الإثنين في المنطقة مع رياح تتخطى سرعتها 50 كيلومترا في الساعة.

واليونان عرضة لحرائق غابات هذا الصيف ولا سيما بعد فصل شتاء اتسم بدرجة عالية من الجفاف. وكان شهرا حزيران/يونيو وتموز/يوليو الأشد حرا منذ بدء جمع البيانات عام 1960.

وأعرب يورغوس تسيفاس (48 عاما) المتحدر من قرية بوليدندري التي يعني اسمها باليونانية “أشجار كثيرة” والقريبة من الحريق عن يأسه الأحد وقال “كل شيء يحترق، كان لدي مئتا شجرة زيتون، تبخرت كلها”.

وكان مدير الأبحاث في مرصد أثينا كوستاس لاغوفاردوس أعلن الأحد عبر شبكة “إي آر تي نيوز” أن الاستجابة للحرائق يجب أن تكون سريعة وإلا ستخرج عن السيطرة نظرا إلى الظروف الجوية الحالية.

يحذّر العلماء من أن الانبعاثات الناجمة من الوقود الأحفوري تزيد مدّة موجات الحرّ وتواترها وشدّتها حول العالم.

وبحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى إطالة فصل حرائق الغابات وزيادة المساحات التي تلتهمها النيران في العالم بأسره.

مر/دص-كبج/ب ق