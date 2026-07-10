إخماد حريق كبير في مكب نفايات قرب جاكرتا

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أعلنت السلطات الإندونيسية الجمعة أنها أخمدت حريقا كبيرا في مكب نفايات عند أطراف جاكرتا بعد جهود استمرت أكثر من أسبوع، وان نحو 200 عل الأقل من سكان المنطقة عادوا إلى منازلهم، على ما افاد ناطق باسم هيئة إدارة الكوارث.

وكان حريق اندلع في مكب جاتيوارينغين الواقع في منطقة تانغيرانغ غرب جاكرتا في 30 حزيران/يونيو، مما دفع السلطات المحلية إلى إعلان حال الطوارئ لمدة أسبوعين.

وأشارت هيئة إدارة الكوارث إلى أن أكثر من 230 شخصا ممن أُجلوا من المنطقة تمكنوا من العودة إلى منازلهم، بينما سُجِّلَت 331 إصابة بمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد.

وأوضح الناطق باسم الهيئة عبد الله المحاري في بيان أن الحريق الذي امتد على مساحة نحو 15 هكتارا في موقع المكب أُخمِدَ بالكامل مساء الخميس.

ولم يؤد الدخان الكثيف الناجم عن الحريق، إضافة إلى عمليات إلقاء المياه من المروحيات، إلى تعطيل حركة الملاحة في مطار سوكارنو-هاتا الدولي القريب من الموقع.

وكان المسؤول في وزارة البيئة ريزال إيروان قال الأسبوع الفائت إن السلطات ستجري تحقيقا لتحديد سبب الحريق، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

ونبّهت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية من أن موسم الجفاف في إندونيسيا، الذي يمتد عادة من ايار/مايو إلى تشرين الأول/أكتوبر، سيكون أكثر شدة وأطول من المعتاد، ومن الأسباب ظاهرة “إل نينيو” المناخية التي تزيد من مخاطر حرائق الغابات والجفاف.

مرك/ب ح/ب ق