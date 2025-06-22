إدارة ترامب: العملية الأمريكية ضد إيران لا تهدف إلى تغيير النظام

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من فيل ستيوارت وإدريس علي

واشنطن (رويترز) – أكد مسؤولون كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد أن الغارات الجوية الأمريكية على مواقع نووية إيرانية ليست تمهيدا لتغيير النظام، فيما حثت واشنطن طهران على التخلي عن الرد العسكري واللجوء إلى التفاوض.

ولم تكن عملية “مطرقة منتصف الليل” معروفة إلا لعدد قليل من الأشخاص في واشنطن وفي مقر القيادة العسكرية الأمريكية لعمليات الشرق الأوسط في تامبا بولاية فلوريدا.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين للصحفيين إن سبع قاذفات من طراز بي-2 حلقت لمدة 18 ساعة من الولايات المتحدة إلى إيران لإسقاط 14 قنبلة خارقة للتحصينات في عملية اتسمت بالخداع التام.

وحذر وزير الدفاع بيت هيجسيث إيران من تنفيذ تهديداتها السابقة بالرد على الولايات المتحدة، وقال إن القوات الأمريكية متأهبة للدفاع عن نفسها.

وقال هيجسيث للصحفيين في البنتاجون “هذه المهمة لم تكن تهدف ولا تتعلق بتغيير النظام”.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، في مقابلة أجراها مع قناة إن.بي.سي التلفزيونية إن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع إيران، بل مع برنامجها النووي.

وأضاف “أعتقد أننا أعدنا برنامجهم إلى الوراء لسنوات طويلة جدا”، مضيفا أن واشنطن “ليست لديها أي مصلحة في نشر قوات برية على الأرض”.

وقال كين إن الولايات المتحدة أطلقت إجمالا 75 قذيفة موجهة بدقة، بما في ذلك أكثر من عشرين صاروخ توماهوك، إلى جانب مشاركة 125 طائرة عسكرية على الأقل في العملية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية.

وتدفع هذه العملية الشرق الأوسط إلى شفا حرب جديدة في منطقة مشتعلة بالفعل منذ أكثر من 20 شهرا، مع حربين في غزة ولبنان والإطاحة بحكم بشار الأسد في سوريا.