إدراج تصويت على منع شحن الأسلحة لإسرائيل على جدول اجتماع ميرسك السنوي

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كوبنهاجن (رويترز) – يعتزم مالكو شركة الشحن العملاقة ميرسك التصويت يوم الثلاثاء على اقتراح من مساهمين بوقف أي شحنات أسلحة إلى إسرائيل ما دامت الحرب في غزة مستمرة، وهو الطرح الذي ترفضه الشركة الدنمركية حتى الآن.

والمقترح الذي قدمته مجموعة من المساهمين في الدنمرك مدرج على جدول أعمال الاجتماع العام السنوي يوم‭ ‬الثلاثاء.

وتقول ميرسك إن مجلس إدارة الشركة لا يؤيد الاقتراح.

وأضافت “الاقتراح مبني على فرضية غير صحيحة، فالشركة لا تنقل أسلحة إلى إسرائيل”.

لا تفرض الدنمرك، حيث المقر الرئيسي لميرسك، حظرا في الوقت الحالي على الأسلحة، ولم تفرض أي قيود على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

ويبدأ الاجتماع العام لميرسك في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.