إدراج ست مدن قديمة في جزر القمر في قائمة التراث العالمي لليونسكو

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أُدرجت ست مدن قديمة في جزر القمر على قائمة التراث العالمي لليونسكو السبت، في اعتراف من شأنه أن يُسهم في ضمان الحفاظ عليها.

وتشهد هذه المدن على فن العمارة السواحلية وسلطنات الأرخبيل القديم الواقع في المحيط الهندي.

شُيّد بعض هذه المدن-الدول في القرن الثاني عشر على طول طرق التجارة في المحيط الهندي.

وتضم المدن أسوارا دفاعية وقصورا ومساجد وساحات عامة، وشبكة من الأزقة الضيقة.

ويتواجد وزير الثقافة في جزر القمر سعيد محمد علي سعيد مع وفد حكومي كبير في بوسان في كوريا الجنوبية حيث يجتمع ممثلو الدول الأعضاء في منظمة اليونيسكو والبالغ عددها 196 دولة.

وقال “هذا التصنيف ليس نهاية المطاف، بل هو نقطة انطلاق”.

وأعرب عن “فخر عظيم”، قائلا “هذه المدن ليست مجرد مواقع تاريخية بالنسبة لنا، بل هي مدن نابضة بالحياة، حيث يواصل الناس الصلاة والتجارة والاحتفال بلحظات مهمة، تماما كما فعل أسلافنا”.

يقع أربع من هذه المدن الست في جزيرة القمر الكبرى واثنتان في أنجوان. وتعد أول مواقع في جزر القمر تُدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو التي تضم أكثر من 1200 موقع ثقافي وطبيعي ذات “قيمة استثنائية (…) كجزء من تراث البشرية جمعاء”.

وقال وزير الثقافة “هذا التراث هشّ، وفي بعض الأماكن مُعرّض للخطر حقا. هذا التصنيف يُغيّر القواعد: فهو يُلقي علينا التزامات، ولكنه يفتح لنا أيضا آفاقا جديدة”.

تقع جزر القمر على بُعد 300 كيلومتر تقريبا قبالة سواحل إفريقيا، ويبلغ عدد سكانها حاليا حوالى 870 ألف نسمة، ولطالما كانت ملتقى طرق التجارة البحرية بين شرق إفريقيا والشرق الأوسط ومدغشقر والهند.

ستر-بر/س ح/جك