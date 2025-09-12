The Swiss voice in the world since 1935
إذاعة إسرائيلية: الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب هجوم الدوحة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أن الإمارات استدعت يوم الجمعة السفير الإسرائيلي لديها على خلفية الهجوم الإسرائيلي على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة يوم الثلاثاء.

ولم يصدر تعليق بعد من وزارتي الخارجية الإماراتية والإسرائيلية.

وتستضيف الدوحة قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين لمناقشة الهجوم الإسرائيلي.

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات يوم الخميس إن جولة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دول الخليج كانت بهدف تعزيز التنسيق والتعاون عقب الهجوم الإسرائيلي.

(أحمد الإمام ومها الدهان من دبي ومعيان لوبيل من القدس – إعداد رحاب علاء وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)

