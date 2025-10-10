إذاعة الجيش الإسرائيلي: سيتم إطلاق سراح 11 سجينا من حماس بدلا من فتح في إطار اتفاق غزة

(رويترز) – قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه سيتم الإفراج عن 11 سجينا من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بدلا من 11 سجينا تابعين لحركة فتح في إطار اتفاق غزة، مضيفة أنه حدث تغيير “في اللحظة الأخيرة” في الأشخاص الذين سيتم إطلاق سراحهم.

ومن المتوقع أن تفرج حماس عن العشرين رهينة الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، بعد 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.

وستفرج إسرائيل عن 250 فلسطينيا يقضون أحكاما طويلة في سجونها، بالإضافة إلى 1700 آخرين اعتقلوا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)