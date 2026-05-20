إرجاء إضراب لموظفي “سامسونغ إلكترونيكس” بعد اتفاق مع الادارة

أُرجئ في اللحظات الأخيرة إضراب واسع كان مقررا الخميس في “سامسونغ إلكترونيكس”، على ما أعلنت الأربعاء النقابة الرئيسية الممثلة للموظفين، وذلك بعد جولة من المفاوضات مع إدارة الشركة الكورية الجنوبية والتوصل إلى اتفاق بشأن الأجور يضمن تقاسما أفضل للأرباح المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأعلن اتحاد عمال سامسونغ إلكترونيكس (SELU) إرجاء الإضراب “حتى إشعار آخر”، مضيفا أنه سيطرح “الاتفاق المبدئي بشأن الأجور” الذي لم تُعلَن تفاصيله، على العمال للتصويت بين 23 و28 أيار/مايو.

وأكدت الشركة أن “الإدارة وممثلي الموظفين توصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن الأجور والمفاوضات الجماعية”، مؤكدة أنها ستستخلص “دروسا من هذه التجربة (…) بتواضع”.

وكانت المنظمات النقابية أعلنت صباحا أن عدم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة سيؤدي إلى المضيّ في الإضراب الذي كان مقررا بين 21 أيار/مايو إلى السابع حزيران/يونيو، والذي كان من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 50 ألفا من مجمل موظفي الشركة البالغ 125 ألفا.

لكن مفاوضات جديدة استؤنفت في وقت متأخر من بعد الظهر بوساطة من وزير العمل كيم يونغ-هون، إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق المبدئي. وأبدى الوزير ارتياحه لأنّ الطرفين “تمسكا بالمسار التفاوضي حتى اللحظة الأخيرة”.

واندلعت المواجهة بين النقابات والإدارة في ضوء المنافع الكبيرة التي حققتها الشركات المصنّعة لرقائق الذاكرة من نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ زاد صافي أرباح “سامسونغ إلكترونيكس” في الربع الأول من 2026 بنحو ستة اضعاف على أساس سنوي، ليبلغ 27 مليار يورو.

وتطالب النقابات بزيادة بنسبة 7 في المئة للأجور، وبإلغاء السقف المفروض على المكافآت، وتُصرّ على أن تخصّص “سامسونغ” 15 في المئة من أرباحها التشغيلية للمكافآت.

وكان مؤسس المجموعة لي بيونغ-شول الذي توفي في العام 1987، أقسم على ألا يسمح بتأسيس نقابات طوال حياته. ولم تر أول نقابة في الشركة النور إلا في أواخر العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين.

وكانت الرئاسة الكورية الجنوبية دعت الإدارة والنقابات إلى “بذل كل ما في وسعهما” للتوصل إلى اتفاق، تفاديا “للانعكاسات على الاقتصاد الوطني”.

وكان الاضراب المزمع ليكون أكبر بكثير من إضراب سابق شارك فيه ستة آلاف موظف عام 2024. وتساهم “سامسونغ إلكترونيكس” وحدها بـ 12,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية، وتمثّل رقائق الذاكرة 35 في المئة من صادرات الدولة الآسيوية.

