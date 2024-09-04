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إرجاء إطلاق صاروخ “فيغا” 24 ساعة بسبب “مشكلات كهربائية”

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أعلنت شركة “أريان سبايس” إرجاء إقلاع صاروخ “فيغا” لأربع وعشرين ساعة، بعدما كان الانطلاق مقررا الثلاثاء من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية.

وقالت الشركة عبر منصة إكس إنه “بسبب مشكلات كهربائية في التوصيلات الأرضية”، جرى “قطع” عملية الإطلاق قبل ثلاث ساعات من الموعد الأساسي المحدد عند الساعة 22,50 الثلاثاء (01,50 ت غ الأربعاء)، وذلك لفترة 24 ساعة.

وهذه آخر مهمة للصاروخ الإيطالي “فيغا” المصنوع من شركة “أفيو”، والذي دخل الخدمة عام 2012، قبل الانتقال إلى طراز “فيغا سي”، وهي نسخة محسنة أكثر قوة سُحبت موقتا من الخدمة منذ عام 2022 بعد تعرضها لحادث.

وستضع مهمة “فيغا” الأخيرة، المسماة “في في 24″، القمر الاصطناعي “سنتينل 2 سي” المدرج ضمن برنامج “كوبرنيكوس” التابع للاتحاد الأوروبي، في مدار متزامن مع الشمس على علو يناهز 780 كيلومترا. وسيدخل المدار بعد 57 دقيقة من الإقلاع.

فرو/جك/ب ح 

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