إرجاء قمة الأميركتين إلى العام 2026 بسبب الوضع في المنطقة

أعلنت حكومة الدومينيكان الاثنين إرجاء قمة الأميركتين التي كان من المقرر عقدها في الجمهورية من 1 كانون الأول/ديسمبر إلى 6 منه، إلى العام 2026 بسبب الوضع في المنطقة.

وأفادت الحكومة في بيان “بعد تحليل دقيق للوضع في المنطقة، قررت حكومة الدومينيكان إرجاء القمة العاشرة للأميركتين إلى العام المقبل”، ذاكرة “الخلافات التي تعقّد حاليا الحوار البناء في الأميركتين”.

وتابعت أن ذلك “يضاف إلى تبعات الأحداث المناخية الأخيرة التي أثرت بشدة على العديد من بلدان منطقة البحر الكاريبي” عقب مرور الإعصار ميليسا المدمر.

ولم يعلن موعد جديد لهذه القمة.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن “دعمه” لإرجاء القمة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل “التعاون مع جمهورية الدومينيكان ودول أخرى في المنطقة لتنظيم حدث مثمر في العام 2026 يركز على تعزيز الشراكات وتحسين أمن مواطنينا”.

وأوضحت الحكومة أن القرار اتُخذ بعد مشاورات مع الدول التي دعيت إلى هذه القمة ومن بينها الولايات المتحدة.

ومنذ مطلع أيلول/سبتمبر، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية في المحيط الهادئ، خصوصا في منطقة الكاريبي، ضد سفن تقول إنها تستخدم لتهريب المخدرات. وأعلنت الحكومة الأميركية مسؤوليتها عن 15 هجوما خلال الأسابيع الأخيرة أسفرت عن مقتل 65 شخصا على الأقل.

– رفض المكسيك وكولومبيا المشاركة –

ونشرت الولايات المتحدة ثماني سفن حربية في منطقة الكاريبي ومقاتلات من طراز إف-35 في بورتوريكو. كما تتجه حاملة طائرات أميركية وهي من الأكبر في العالم، إلى المنطقة.

وتسبب الانتشار الأميركي قبالة سواحل فنزويلا بتوترات مع كراكاس وأيضا مع كولومبيا وحتى البرازيل.

واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تعتبره الولايات المتحدة غير شرعي وتتهمه بأنه يرأس كارتيل مخدرات، واشنطن باستخدام الاتجار بالمخدرات ذريعة “لتغيير النظام” في كراكاس ووضع اليد على النفط الفنزويلي.

وحذّر المستشار الخاص للرئيس البرازيلي للشؤون الخارجية سيلسو أموريم في مقابلة مع وكالة فرانس برس من أن تدخلا أميركيا في فنزويلا “قد يشعل أميركا الجنوبية” وهو أمر لن تقبل به البرازيل.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أقرّ بإعطاء الضوء الاخضر لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا، إن قواته قد تشنّ ضربات برية تستهدف “مهرّبي مخدرات إرهابيين”.

وأشار ترامب الأحد إلى أن أيام الرئيس الفنزويلي أصبحت معدودة وقال بشأن حرب محتملة مع فنزويلا “أشك في ذلك، لا أعتقد ذلك”.

ويقول خبراء إن الهجمات الأميركية ترقى إلى مستوى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، حتى لو كان المستهدفون تجار مخدرات معروفين.

ولم تقدم واشنطن حتى الآن أي دليل يثبت أن الأهداف التي تضربها كانت تقوم بتهريب المخدرات أو تشكل تهديدا للولايات المتحدة.

من جهتها، ذكرت سانتو دومينغو أن كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا لم تتم دعوتها إلى القمة التي كانت ستعقد في مدينة بونتا كانا السياحية.

ورفضت المكسيك وكولومبيا هذا القرار، وأعلنتا في منتصف تشرين الأول/أكتوبر عدم مشاركتهما في القمة.

