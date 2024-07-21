إردوغان: تركيا مستعدة لإقامة قاعدة بحرية في قبرص “إذا دعت الحاجة”

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وفق تصريحات نقلتها وكالة انباء الأناضول الحكومية الأحد، أن بلاده مستعدة لإقامة قاعدة عسكرية بحرية في شمال قبرص “إذا دعت الحاجة”.

وقال إردوغان في الطائرة التي كانت تقله عائدا من قبرص “إذا دعت الحاجة، يمكننا بناء قاعدة ومنشآت بحرية في الشمال. نحن أيضا لدينا البحر”، متهما اليونان بالسعي الى إقامة قاعدة مماثلة في الجزيرة.

زار إردوغان السبت الشطر الشمالي من قبرص حيث اعلنت أنقرة في 1983 قيام “جمهورية شمال قبرص التركية” غير المعترف بها دوليا، وذلك في الذكرى الخمسين للغزو التركي لشمال الجزيرة المتوسطية.

واضاف الرئيس التركي “نشيّد في الجزيرة مبنى رئاسة (الجمهورية التركية في) شمال قبرص ومبنى البرلمان. إنهم يقيمون قاعدة عسكرية (في حين) نقيم قاعدة سياسية”.

واستبعد إردوغان مجددا اي استئناف للمفاوضات الدولية حول مستقبل قبرص، مشترطا تفاوضا مباشرا مع الجانب القبرصي اليوناني.

وتابع “بصراحة، لا نعتقد أنه يمكن إطلاق عملية تفاوض جديدة من دون تحديد معادلة تلحظ جلوس الجانبين من الند الى الند ومغادرتهما طاولة (المفاوضات) من الند الى الند”.

واشاد أخيرا بالوجود “الثمين” للمعارضة في نيقوسيا السبت، ممثلة برئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان التركي، أوزغور أوزيل في المنصة الرسمية.

وقال “أثمن صورة الوحدة التي جسدناها بوصفنا حكومة ومعارضة. لقد أظهرت أن قضية قبرص ليست قضيتنا فحسب، بل قضية 85 مليون شخص” هم عدد سكان تركيا.

اش/ب ق/غد