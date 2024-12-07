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إردوغان “يأمل” أن تحظى سوريا “بالسلام الذي تحلم به منذ 13 عاما”

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اعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت عن “أمله” في أن تحظى سوريا “بالسلام الذي تحلم به منذ ثلاثة عشر عاما”، وذلك تزامنا مع إعلان فصائل معارضة أنها اقتربت من العاصمة دمشق وبدأت مرحلة “تطويقها”.

وقال الرئيس التركي “أملنا ان تجد جارتنا سوريا السلام والهدوء اللذين تحلم بهما منذ ثلاثة عشر عاما”، مؤكدا أن سوريا “تعبت من الحرب والدماء والدموع”.

واضاف أن “إخواننا وأخواتنا السوريين يستحقون الحرية والأمن والسلام في وطنهم”، مبديا أمله في “رؤية سوريا تتعايش فيها الهويات مختلفة في شكل سلمي”.

وتابع إردوغان في خطاب القاه في مدينة غازي عنتاب (جنوب شرق) التي تضم مئات آلاف اللاجئين السوريين منذ اندلاع الحرب في بلادهم العام 2011، “نأمل في رؤية سوريا على هذا النحو في مستقبل قريب جدا”.

وقال أيضا “هناك حقيقة سياسية ودبلوماسية جديدة في سوريا”، متهما دمشق بتجاهل “يد تركيا الممدودة” بعدما سعت الأخيرة في الأشهر الأخيرة الى تحقيق تقارب مع النظام السوري بهدف السماح بعودة جزء من ثلاثة ملايين سوري لجأوا الى الاراضي التركية.

واقتربت فصائل المعارضة السورية من دمشق السبت وأعلنت بدء “تطويق” العاصمة، في حين نفت السلطات أنباء عن مغادرة الرئيس بشار الاسد دمشق مع فقدان قواته السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة بجنوب البلاد.

ربا/ب ق/كام

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