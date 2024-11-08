إردوغان يتطلع إلى ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط

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قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة إنه يعول على الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لإنهاء الحرب عبر التفاوض في أوكرانيا والشرق الأوسط، واقترح وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال الرئيس التركي من الطائرة التي أعادته من بودابست “إذا تعاملت إدارة ترامب مع المشكلة من منظور الحل، فيمكننا بسهولة إنهاء هذه الحرب” في أوكرانيا.

وقال إن “المزيد من الأسلحة والقنابل والفوضى والنزاعات لن ينهي هذه الحرب. المزيد من الحوار والدبلوماسية والاتفاقات هو ما سيمهد الطريق للسلام”.

وأشار إردوغان إلى أنه يرغب أيضا في أن يناقش مع ترامب مسألة انتشار قوات أميركية في شمال شرق سوريا لدعم القوات الكردية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.

وقال “سنقيِّم مسألة انسحاب القوات الأميركية من سوريا. كيف ستوقف دعمها للإرهابيين” في إشارة إلى مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي التي تتهمها الحكومة التركية بأنها على صلة بحزب العمال الكردستاني.

وتابع إردوغان “أعتقد أننا سنحقق ذلك من خلال اتصالاتنا الشخصية”، مؤكدا أنه “لم يجد صعوبة في التواصل مع ترامب” في السابق.

وقال “كنا على اتصال على مدار 24 ساعة يوميا لمحاولة إيجاد حلول من خلال الدبلوماسية”.

ويعتبر حزب العمال الكردستاني الذي أعلن أخيرا مسؤوليته عن هجوم أوقع خمسة قتلى و22 جريحا قرب أنقرة، ويقود تمردا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، حركة إرهابية من قبل تركيا وحلفائها الغربيين.

وفي الشرق الأوسط، يعول الرئيس التركي على ترامب “لوضع حد لإسرائيل”. وقال إن “الاستمرار في سياسات عهد (الرئيس الأميركي جو) بايدن سيفاقم المأزق ويوسع النزاع في المنطقة… قطع (إمدادات) الأسلحة لإسرائيل سيكون بداية جيدة” لإنهاء الحرب في غزة ولبنان.

وأشاد إردوغان “بتصميم” دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بقوله “لقد كان بالفعل قدوة في مواجهة العديد من الصعوبات بما في ذلك محاولات الاغتيال… واصل حملته بإصرار وقوة بلا كلل، وهذا ليس في متناول كل السياسيين”.

بور/ص ك/الح