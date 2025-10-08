The Swiss voice in the world since 1935
إردوغان يحض أكراد سوريا على إتمام اندماجهم بالدولة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء الأكراد في سوريا إلى “إتمام الاندماج”، غداة إعلان وقف لإطلاق النار بين القوات التابعة للحكومة في دمشق والقوات الكردية في شمال البلاد.

ومنذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي وتولي السلطة الجديدة سدة الحكم، وقعت اشتباكات عدة بين الفريقين في شمال سوريا والشمال الشرقي.

والاثنين، أسفرت اشتباكات بين القوات التابعة للسلطة الإنتقالية ومقاتلين أكراد في مدينة حلب (شمال) عن سقوط قتيلين. 

أتى ذلك فيما أخّرت خلافات كبيرة بين السلطات الانتقالية والإدارة الذاتية الكردية تنفيذ اتفاق عُقد في آذار/مارس الماضي حول دمج المؤسسات المدنية والعسكرية الكردية في المؤسسات الوطنية.

وقال إردوغان أمام عدد من الصحافيين في طائرته عقب عودته من الخارج “ينبغي على قوات سوريا الديموقراطية (وعمادها الأكراد) أن تلتزم وعودها، عليها أن تُتمّ اندماجها بسوريا”، وفق ما نقلت الرئاسة التركية الأربعاء.

وتعد تركيا من أبرز داعمي السلطات الجديدة في دمشق، ويشترك البلدان بحدود طولها أكثر من 900 كيلومتر، وتنشر تركيا قوات في الشمال السوري بداعي مكافحة المقاتلين الأكراد الذي تصفهم بالإرهابيين.

وبين العامين 2016 و2019، شنّت تركيا ثلاث عمليات عسكرية ضد القوات الكردية وأيضا ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ربا/خلص/غ ر

