مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

إردوغان يرحب ب”قرار شجاع” بعد مذكرتي توقيف الجنائية الدولية بحق نتانياهو وغالانت

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

رحّب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، معتبرا أنه “قرار شجاع”.

وقال إردوغان في خطاب في اسطنبول “ندعم مذكرة التوقيف. نرى أن من المهم تنفيذ هذا القرار الشجاع من جانب كل الدول المعنية بالاتفاق (معاهدة روما) بهدف تجديد ثقة الإنسانية بالنظام الدولي”.

واضاف “من واجب الدول الغربية التي تعطي العالم دروسا حول القانون والعدالة وحقوق الإنسان منذ أعوام، أن تفي بوعودها على هذا الصعيد”.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، أكد إردوغان مرارا ان بلاده ستبذل “ما في وسعها لمحاسبة” رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو والسلطات الاسرائيلية.

كذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق القيادي العسكري في حركة حماس محمد الضيف.

وبداية تشرين الثاني/نوفمبر، سلمت تركيا الأمم المتحدة رسالة مشتركة تحمل تواقيع 52 بلدا ومنظمتين، وتطالب بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.

بغ/ب ق/س ح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
14 إعجاب
16 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
334 إعجاب
214 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
82 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية