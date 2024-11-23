إردوغان يرحب ب”قرار شجاع” بعد مذكرتي توقيف الجنائية الدولية بحق نتانياهو وغالانت

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رحّب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، معتبرا أنه “قرار شجاع”.

وقال إردوغان في خطاب في اسطنبول “ندعم مذكرة التوقيف. نرى أن من المهم تنفيذ هذا القرار الشجاع من جانب كل الدول المعنية بالاتفاق (معاهدة روما) بهدف تجديد ثقة الإنسانية بالنظام الدولي”.

واضاف “من واجب الدول الغربية التي تعطي العالم دروسا حول القانون والعدالة وحقوق الإنسان منذ أعوام، أن تفي بوعودها على هذا الصعيد”.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، أكد إردوغان مرارا ان بلاده ستبذل “ما في وسعها لمحاسبة” رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو والسلطات الاسرائيلية.

كذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق القيادي العسكري في حركة حماس محمد الضيف.

وبداية تشرين الثاني/نوفمبر، سلمت تركيا الأمم المتحدة رسالة مشتركة تحمل تواقيع 52 بلدا ومنظمتين، وتطالب بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.

بغ/ب ق/س ح