إردوغان يصل إلى الدوحة الثلاثاء سعيا لشراء مقاتلات يوروفايتر

يصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى الدوحة ليل الثلاثاء في وقت تسعى أنقرة لشراء مقاتلات قطرية مستعملة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بحسب ما أفاد مصدر أمني تركي فرانس برس.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس التركي الذي يصل إلى الدوحة قادما من الكويت، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأربعاء.

وقال المصدر لفرانس برس شرط عدم كشف هويته نظرا إلى أنه غير مخوّل التحدث إلى الصحافيين “تحاول تركيا التفاوض من أجل شراء بعض طائرات يوروفايتر القطرية المستعملة”.

وأضاف “عرضت تركيا في المقابل إتاحة الوصول إلى مقاتلاتها من الجيل الجديد، قآن، في إطار ترتيب محتمل لتبادل التكنولوجيا”.

وذكر المصدر بأن “أي تقدّم ملموس” لم يتحقق حتى اللحظة في المفاوضات الجارية.

تسعى تركيا لتحديث سلاح الجو، وسعت في السنوات الأخيرة لشراء 40 طائرة جديدة من طراز يوروفايتر تايفون المصنّعة من قبل تحالف يضم أربع دول هي ألمانا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا.

وجاءت الخطوة بعدما أبعدت واشنطن أنقرة من برنامج مقاتلاتها من طراز “إف-35” عام 2019 ردا على شراء تركيا نظام صواريخ أرض-جو “إس-400” الروسي.

أثارت عملية الشراء تلك مخاوف من إمكانية توفيره نافذة لروسيا، الخصم الرئيسي لحلف شمال الأطلسي، إلى عمليات الطائرات الغربية.

ويرى بعض المراقبين المتخصصين في مجال الدفاع تحرّك تركيا لشراء مقاتلات “يوروفايتر” خدعة استراتيجية تهدف للضغط على واشنطن لإعادة أنقرة إلى برنامجها للمقاتلات.

وأفاد المصدر التركي بأن “الأولوية الرئيسية بالنسبة لتركيا تبقى برامج إف-16 وإف-35”.

وفي أيار/مايو، عبّر إردوغان عن ثقته حيال إنهاء سريع للإجراءات حيال أنقرة، وعزز اجتماعه الشهر الماضي مع الرئيس دونالد ترامب هذه الآمال.

وفي حزيران/يونيو، أفاد سفير واشنطن لدى تركيا توم باراك بأن العقوبات الأميركية ستنتهي على الأرجح بحلول نهاية العام.

لكن المصدر التركي توقع بأن يستغرق الأمر وقتا أطول. وقال “نتيجة الجمود السياسي الحالي في الكونغرس الأميركي، يستبعد بأن يتم تحقيق تقدّم بشأن هذه الاتفاقيات قبل العام الجديد”.

وطلبت قطر 24 مقاتلة من طراز يوروفايتر في 2017. وفي كانون الأول/ديسمبر، ذكرت تقارير بأن الدوحة تتطلع لشراء 12 مقاتلة أخرى، بحسب منصات إعلامية متخصصة في شؤون الدفاع.

وتوقع المصدر التركي أن يكون التجاوب مع ما تطلبه أنقرة ضعيفا، نظرا إلى الاحتياجات الدفاعية الخاصة بقطر عقب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت قيادات من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة الشهر الماضي.

