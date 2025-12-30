إردوغان يعتبر اعتراف إسرائيل بأرض الصومال “غير قانوني وغير مقبول”

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال “غير قانوني وغير مقبول”، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود الذي يزور اسطنبول.

وقال إردوغان إن “الحفاظ على وحدة الصومال وسلامة أراضيه في كل الظروف يرتدي أهمية خاصة بنظرنا. وقرار إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال غير قانوني وغير مقبول”.

وقال الرئيس التركي إن “حكومة نتانياهو المسؤولة عن مقتل واحد وسبعين ألف فلسطيني تحاول اليوم زعزعة استقرار القرن الإفريقي بعد هجماتها على غزة ولبنان واليمن وإيران وقطر وسوريا”.

ويزور الرئيس الصومالي تركيا، الحليف القريب لبلاده، بعد أربعة أيام من اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي، وهي جمهورية مُعلَنة من جانب واحد انفصلت عن الصومال وأعلنت استقلالها عام 1991.

وقال شيخ محمود “لقد أدنّا بشدّة العدوان غير القانوني الذي أقدم عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عبر اعترافه بجزء من شمال الصومال دولة مستقلة. إن هذا العدوان وهذا التدخّل السافر يشكّلان انتهاكا واضحا للقانون الدولي”.

واعتبر أن “أفعالا مماثلة تخلق مناخا مواتيا لازدهار جماعات متطرّفة عنيفة تتغذّى على خطاب التدخّل الأجنبي، وهو ما قامت به إسرائيل الآن بشكل فاضح. وينتج عن ذلك تزايد حالة انعدام الأمن في الصومال وفي عموم القرن الإفريقي”.

وتابع “قال لي الرئيس رجب طيب إردوغان اليوم إن تركيا لا تزال ملتزمة بالكامل ومستعدة لدعم الصومال”.

وتقدّم أنقرة دعما عسكريا واقتصاديا لسلطات الصومال الذي يشهد حربا أهلية منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين، وتساهم أنقرة في إعادة بناء جيشه وبنيته التحتية، وتسعى في الوقت نفسه إلى ضمان حضورها، البحري أيضا، في شرق إفريقيا.

