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إردوغان يعرب عن رغبته بزيادة التبادل التجاري مع روسيا

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أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن رغبته في “زيادة” حجم التبادلات التجارية بين بلاده وروسيا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأحد.

 وجاء في بيان للرئاسة التركية أن “الرئيس إردوغان أعلن أنه يريد تنمية التعاون بين تركيا وروسيا في العديد من المجالات، ولا سيما زيادة حجم التبادل التجاري”. 

ورغم مسارعتها الى إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا، اختارت تركيا الحياد بين البلدين ولم تنضم إلى العقوبات الغربية ضد موسكو. 

وعزا الرئيس التركي هذه السياسة إلى اعتماد بلاده على النفط والغاز الروسيين بشكل كبير. 

وفي أيلول/سبتمبر 2023، فرضت واشنطن عقوبات على خمس شركات تركية لتزويدها شركات روسية في مجال الدفاع منتجات وخدمات. 

وفي آب/أغسطس 2022، حذرت وزارة الخزانة الأميركية  أوساط الأعمال في تركيا من احتمال فرض عقوبات عليها إذا واصلت التعامل مع روسيا.

بغ/ريم/ب ق

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