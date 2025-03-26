إردوغان يهدد المعارضة ودعوات جديدة للتظاهر في تركيا

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تتواصل الاحتجاجات الشبابية في تركيا الأربعاء بعد أسبوع من توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز خصوم الرئيس رجب طيب إردوغان الذي هدد المعارضة.

وقال أردوغان “عندما سيتم القبض على كبار المسؤولين لن يتجرأون حتى على النظر إلى أحبائهم ناهيك إلى الأمة”، مشيرا إلى أن تحقيقات جديدة في الفساد قد تشمل أسماء في حزب الشعب الجمهوري، قوة المعارضة الرئيسية التي ينتمي إليها إمام أوغلو.

وقال الرئيس التركي الذي يواجه انتفاضة غير مسبوقة منذ احتجاجات جيزي التي انطلقت من ساحة تقسيم في إسطنبول عام 2013 “كفوا عن ارهاب الشارع”.

وتوقف حزب الشعب الجمهوري الذي كان يدعو الآلاف من المتظاهرين الى التجمع كل مساء أمام مبنى بلدية إسطنبول، عن القيام بذلك ودعا سكان إسطنبول الأربعاء إلى التصفيق وإطلاق الأبواق والتلويح بالأعلام من نوافذهم في الساعة 20,30 (17,30 ت غ).

وسيتوجه الطلاب مساء عند الأبراج الكبيرة في حي الأعمال ليفينت على الضفة الأوروبية من المدينة بعد مسيرة ضمت الآلاف مساء الثلاثاء كان معظمهم ملثمين خوفا من تعرف الشرطة عليهم.

كما دعا أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، إلى تجمع كبير السبت في إسطنبول لدعم إمام أوغلو والمطالبة بانتخابات مبكرة.

– “ارهاب الشارع” –

وفي العاصمة أنقرة، حيث تم حظر التظاهرات منذ الأسبوع الماضي، احتج عشرات المعلمين من جامعة الشرق الأوسط التقنية المرموقة، الأربعاء بتشجيع من طلابهم.

وقالت مدرسة “الضغوط الممارسة على أعضاء المعارضة وصلت إلى مستوى مقلق. كذلك الضغوط التي تمارسها الحكومة على الجامعات، أصبحت أقوى مع التطورات الأخيرة”.

ونشر اكرم إمام أوغلو الذي اختاره حزب الشعب الجمهوري الأحد مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها عام 2028، على موقع اكس عبر محاميه رسالة على شكل تحد لاردوغان ووعد بـ “هزيمته عبر صناديق الاقتراع”.

وأعلنت السلطات أن الشرطة أوقفت أكثر من 1400 شخص منذ 19 آذار/مارس، بتهمة المشاركة في تجمعات غير شرعية.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أوقف 172 شخصا في إسطنبول في الأيام الأخيرة بسبب استفزازات وأعمال عنف أو بسبب إخفاء وجوههم أثناء التظاهرات.

ومساء الثلاثاء، قال إردوغان “لا يمكننا تسليم هذا الوطن لإرهاب الشارع”.

ورد أوزيل “ثمة شيء واحد يجب أن يعرفه السيد طيب، هو أن عددنا لا يتناقص مع التوقيفات والسجن: بل يتزايد!”.

– تبدل جذري –

وقبل ذلك بساعات، أمرت محكمة في إسطنبول بإيداع سبعة صحافيين أتراك الحبس الاحتياطي أحدهم من وكالة فرانس برس، بتهمة المشاركة في تجمعات محظورة.

ودعا رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس برس فابريس فريس الثلاثاء الرئاسة التركية إلى “الإفراج السريع” عن مصورها ياسين أكجول الموقوف بتهمة المشاركة في تجمع في اسطنبول حظرته السلطات التركية.

وأكد فريس في رسالة موجهة إلى الرئاسة التركية أن “ياسين أكجول لم يكن يتظاهر، كان يغطي كصحافي إحدى التحركات الاحتجاجية العديدة التي نظمت في البلاد منذ الأربعاء 19 آذار/مارس” بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض. ووصف فريس توقيفه الثلاثاء بأنه “غير مقبول”.

من جهتها، دانت منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية “القرار الفاضح (الذي) يعكس الوضع الخطر للغاية الجاري في تركيا”.

واعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الاربعاء عن “قلقها” حيال التبدل الجذري في موقف القضاء التركي الذي أمر في نهاية المطاف بتوقيف سبعة صحافيين بينهم مصور في فرانس برس.

وقالت ليز تروسيل متحدثة باسم المفوضية في تصريح تلقته فرانس برس “من المقلق أن نرى أن القرارات الأولية لمحكمة في اسطنبول بالإفراج عن الصحافيين، تم الغاؤها فورا إثر تدخل المدعي، بحسب ما أفاد محاموهم”.

كما أعربت فرنسا الأربعاء عن “قلقها العميق إزاء التقارير التي تحدثت عن قمع المتظاهرين والصحافيين في تركيا” بحسب مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.

وأعلنت منصة اكس انها رفعت شكوى الى المحكمة الدستورية التركية بعد طلب سلطات البلاد حظر أكثر من مئة حساب تعرضت لها بالانتقاد.

بور-ربا/الح-ليل/ب ق