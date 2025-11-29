إزالة الأنقاض بتايلاند وإندونيسيا بعد فيضانات جارفة قتلت المئات

أودت الفيضانات وانزلاقات التربة المدمرة بحياة المئات في جنوب وجنوب شرق آسيا حيث انطلقت السبت عمليات التنظيف وإزالة الأنقاض والبحث والإنقاذ في سريلانكا وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا.

هطلت الأمطار الموسمية غزيرة على مساحات شاسعة من هذه الدول هذا الأسبوع فشكلت سيولا جارفة خلفت مئات القتلى وشردت الآلاف أو تركتهم عالقين على أسطح المنازل في انتظار الإنقاذ.

ويبذل عناصر الإنقاذ في إندونيسيا جهودا حثيثة للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا في جزيرة سومطرة، حيث ما زال أكثر من 240 شخصا في عداد المفقودين.

وارتفعت حصيلة الضحايا في إندونيسيا إلى أكثر من 300 قتيل، وفقا لأرقام هيئة إدارة الكوارث.

وقال رئيس المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث سوهاريانتو في مؤتمر صحافي إن 166 شخصا لقوا جتفهم في شمال سومطرة، و47 في آتشيه، و90 في غرب سومطرة بعدما اجتاحت الفيضانات المدمرة تلك الأقاليم.

وتم إجلاء عشرات الآلاف فيما الطرق المؤدية إلى مناطق عدة في تلك الأقاليم ما زالت مقطوعة، وفق رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوهاريانتو.

وأفاد سوهاريانتو في مؤتمر صحافي ببدء عملية رشح السحب في غرب سومطرة لإسقاطها بعيدا عن المناطق التي أغرقتها الأمطار التي هدأت في معظم المناطق بحلول السبت.

وقال نوفيا، أحد سكان بيدي في آتشيه، إن المياه في منزله قد انحسرت “لكن الأوحال تغطي كل شيء… بعض موجودات المنزل متضررة أو سقطت، ولم نتمكن من تنظيفها بعد”.

وأكد الشاب البالغ 30 عاما لوكالة فرانس برس “نحن نعمل معا لإزالة الأوحال”.

بدوره قال فردة يسرى إنه غادر منزله مع زوجته وطفله للاحتماء في مسجد قريب مع حوالي ألف شخص آخرين. وأضاف “هنا نأكل ما يقدم لنا”.

– أعمال تنظيف في تايلاند –

في جنوب تايلاند، وصل منسوب المياه إلى ثلاثة أمتار في مقاطعة سونغكلا وقضى 162 شخصا على الأقل جراء الفيضانات الأكثر تدميرا منذ عقد.

ونقل العاملون في أحد مستشفيات هات ياي المتضررة بشدة الجثث إلى شاحنات مبردة بعد امتلاء المشرحة.

وزار رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول مركزا للنازحين في المنطقة الجمعة لتفقد الأضرار ولقاء الأهالي. وقال للصحافيين “أعتذر لهم حقا عن حدوث هذا خلال وجودي في الحكومة”.

وأضاف “الخطوة التالية هي منع تدهور الوضع”، معلنا عن أمله في تنظيف المنطقة خلال أسبوعين.

وأعلنت الحكومة التايلاندية عن تدابير إغاثة تشمل تعويضات تصل إلى مليوني بات (62 ألف دولار) للأسر التي فقدت أفرادا.

ولجأ أكثر من 40 ألف شخص إلى مراكز إيواء بحسب وانتشانا سواسدي، المتحدثة باسم مركز عمليات الإغاثة من الفيضانات، علما بأن “بعض الأشخاص قد عادوا إلى ديارهم”.

وأعلنت وزارة الخارجية الماليزية إنقاذ أكثر من 6 آلاف ماليزي كانوا عالقين بسبب الفيضانات الجارفة في هات ياي.

ولقي شخصان حتفهما في ماليزيا بعد أن غمرت الفيضانات مساحات واسعة من ولاية بيرليس الشمالية.

– انتقادات للقطاع العام –

مع انحسار مياه الفيضانات، بدأ صاحب المتجر راشان ريمسرينغام بالبحث بين الأنقاض المتناثرة بين ممرات متجره، مبديا أسفه لخسائر بمئات آلاف الدولارات.

وتزايدت الانتقادات لإدارة تايلاند للفيضانات، وأوقف مسؤولان محليان عن العمل بسبب إخفاقاتهما.

وانتقد نائب من حزب الشعب المعارض الإدارة معتبرا أنها “أخطأت في تقدير الوضع” وارتكبت “أخطاء في التعامل مع الأزمة”.

وفي سريلانكا، أفاد مركز إدارة الكوارث بمصرع 153 شخصا على الأقل جراء فيضانات وانزلاقات تربة، تسببت أيضا بنزوح نحو 900 الف شخص. ولا يزال أكثر من 190 شخصا في عداد المفقودين.

ويتسبب موسم الأمطار الموسمية الممتد بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر، بهطول أمطار غزيرة ما يؤدي إلى حدوث انزلاقات تربة وفيضانات وأمراض تنقلها المياه.

وأدت عاصفة استوائية إلى تفاقم الأوضاع، وتُعتبر حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا وتايلاند من بين الأعلى في السنوات الأخيرة.

وفي وقت سابق من الشهر، قتل 38 شخصا في انزلاقات تربة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في وسط جزيرة جاوا الإندونيسية، حيث ما زال أكثر من عشرة أشخاص مفقودين.

ويؤدي التغيّر المناخي إلى زيادة شدة العواصف وما يصاحبها من أمطار غزيرة وسيول ورياح عاتية. وظل ارتفاع الحرارة تزداد الرطوبة، ما يؤدي إلى هطول أمطار أكثر غزارة، بينما يمكن أن يزيد ارتفاع حرارة المحيطات من قوة العواصف.

