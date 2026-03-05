إسبانيا تتمسك برفضها أي تعاون مع الولايات المتحدة في الحرب على إيران

afp_tickers

6دقائق

تمسّكَت الحكومة الإسبانية الأربعاء بموقفها الرافض للحرب ضد إيران رغم تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونَفَت على نحو “قاطع” أي نية للتعاون مع واشنطن فيها، بعد تصريحات للبيت الأبيض أشارت إلى تراجع مدريد عن موقفها.

في خطاب ألقاه الأربعاء، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رفض مدريد “التواطؤ” في الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران “فقط خوفا من الانتقام” الذي توعد به الرئيس الأميركي.

كما ندد بالأهداف “غير الواضحة” للجيشين الأميركي والإسرائيلي، معتبرا أن “من غير المقبول” أن “يستخدم القادة… ستار الحرب لإخفاء فشلهم”.

وبعدما كان ترامب هاجم في الأشهر الماضية سانشيز مرارا بسبب معارضة مدريد زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما هو مطلوب بموجب هدف معايير الإنفاق الجديدة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، جدّد الثلاثاء انتقاده بشدّة حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي لرفضها السماح للطائرات الأميركية باستعمال قاعدتين في جنوب البلاد لحملتها العسكرية ضد إيران التي بدأت السبت.

وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض “إسبانيا كانت سيئة للغاية”، مهددا مدريد بشكل مباشر بـ”وقف” العلاقات التجارية بين البلدين.

ورغم الصعوبات التي تحول دون اتخاذ موقف أوروبي مشترك واضح تماما إزاء الهجمات التي شُنّت ضد إيران، كانت للقادة الأوروبيين سلسلة مواقف داعمة لسانشيز إزاء محاولات الترهيب هذه، من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

– “ليست لدي أدنى فكرة”-

ولم تتوان الجمهورية الإسلامية عن توجيه رسالة ودية إلى سانشيز والإشادة بموقفه، إذ شكر رئيسها مسعود بزشكيان عبر منصة إكس لإسبانيا “تصرفها المسؤول” بمعارضة الحرب، مع أن مدريد دانت في الوقت نفسه الرد الإيراني وجدّدت معارضتها نظام “الملالي”.

وفي المساء، أثارت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الشك لبعض الوقت، بتأكيدها أن إسبانيا “وافقت في نهاية المطاف على التعاون” مع مع الجيش الأميركي في حرب إيران. وقالت ليفيت “أعتقد أنهم تلقّوا رسالة الرئيس أمس بوضوح وبقوة”.

إلاّ أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس سارع إلى نفي كلام ليفيت.

وقال الوزير خوسيه مانويل ألباريس لإذاعة كادينا سير “أنفي نفيا قاطعا حصول أي تغيير… موقفنا بشأن استخدام قواعدنا في الحرب في الشرق الأوسط، في قصف إيران، لم يتغير على الإطلاق”.

وأضاف “من أين يمكن أن تكون (هذه التصريحات) جاءت؟ ليس لدي أدنى فكرة”. وكرّر رفض إسبانيا السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدتي “روتا” البحرية و”مورون” الجوية اللتان يتم استخدامها بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وإسبانيا موقع عام 1953 خلال عهد فرانكو.

– “لا للحرب”… شعار تاريخي –

في إسبانيا، ينظر بعض المراقبين إلى موقف سانشيز على أنه وسيلة لحشد قاعدة ناخبيه حول موضوع يحظى بإجماع داخل اليسار الإسباني.

فبين الهزائم في الانتخابات الإقليمية، والقضايا التي تستهدف مقربين منه، واتهامات التحرش الجنسي داخل حزبه الاشتراكي، يعيش المسؤول الإسباني لحظة سياسية حساسة قبل عام واحد من الانتخابات التشريعية المقبلة.

ودعا ألبرتو نونييز فيخو، زعيم الحزب الشعبي اليميني، أحد أبرز أحزاب المعارضة، الرئيس الأميركي الى “احترام” إسبانيا، مع اتهامه سانشيز باستخدام السياسة الخارجية لأغراض “حزبية”.

حتى صحيفة “إل باييس” اليومية، المعروفة بقربها من اليسار، حذّرت رئيس الوزراء قبل خطابه من “تجنب إغراء… استخدام العداء الهائل الموجود تجاه ترامب في المجتمع الإسباني، لتعزيز شعبيته”.

ورفع اليسار الإسباني شعار “لا للحرب” في العام 2003 في وجه الغزو الأميركي للعراق، حيث نشرت مدريد قوات لفترة من الوقت في عهد حكومة خوسيه ماريا أزنار اليمينية الذي جمعته علاقة وثيقة آنذاك بالرئيس جورج بوش الابن.

وقد عزا العديد من الإسبان التفجيرات التي أسفرت عن مقتل 192 شخصا في 11 آذار/مارس 2004 في أربعة قطارات ركاب في مدريد، وتبنّاها تنظيم القاعدة، إلى التدخل في العراق. وفاز اليسار في الانتخابات التشريعية التي أجريت بعدها بثلاثة أيام.

