The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إسبانيا ترفع الإنذار إلى أعلى مستوى في ثلاث مناطق بسبب موجة الحر

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية الثلاثاء حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر، وهو أعلى مستوى إنذار، في ثلاث مناطق في شرق البلاد، متوقعة أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية.

ويُتوقع أن تكون مناطق أراغون وكتالونيا وفالنسيا من الأكثر تضررا من موجة الحر الجديدة التي تجتاح جنوب أوروبا هذا الأسبوع. وقد توقع خبراء الأرصاد استمرارها حتى الخميس أقله.

ويحذر الإنذار الأحمر من تداعيات قد تكون “خطرة جدا” على صحة السكان وسلامة الممتلكات.

وموجة الحرّ الحالية هي الثانية هذا الصيف، بعد أولى شهدها حزيران/يونيو الذي صُنّف ثاني أكثر شهر حرّا منذ بدء تسجيل البيانات، “مع متوسط حرارة أعلى من المعدل الطبيعي بمقدار 3,2 درجة مئوية”، بحسب وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية.

وشهدت إسبانيا خلال الصيف الفائت أسوأ حرائق غابات في تاريخها الحديث.

ال/رك/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية