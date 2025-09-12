The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إسبانيا تستدعي القائمة بالأعمال الإسرائيلية بعد تعليق لمكتب نتنياهو

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

مدريد (رويترز) – استدعى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس القائمة بالأعمال الإسرائيلية في مدريد يوم الجمعة ردا على تعليق صدر مؤخرا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إسبانيا.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الوزير استدعى دانا إرليخ، كبيرة الدبلوماسيين الإسرائيليين في مدريد حاليا، “لرفض التصريحات الكاذبة والمسيئة التي صدرت عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضا قاطعا”.

واتهم مكتب نتنياهو في منشور على منصة إكس يوم الخميس رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث بإطلاق “تهديدات بالإبادة الجماعية” لإسرائيل، في إشارة إلى إعلان سانتشيث يوم الاثنين عن إجراءات جديدة ضد شحنات الأسلحة والوقود المتجهة إلى إسرائيل.

وبرر رئيس الوزراء الإسباني اتخاذ هذه الإجراءات بقوله إن إسبانيا لا تمتلك قنابل نووية أو حاملات طائرات أو احتياطيات نفطية كبيرة تضغط بها على إسرائيل لوقف ما وصفه “بالإبادة الجماعية”.

وتنفي إسرائيل بشدة أن أفعالها في غزة تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، في الوقت الذي تخوض فيه معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء القيود التي فرضتها مدريد على السفن والطائرات التي تنقل أسلحة أو وقود طائرات عسكرية إلى إسرائيل، فضلا عن حظر دخول وزيري الأمن الوطني والمالية الإسرائيليين إلى إسبانيا.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
34 إعجاب
26 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 إعجاب
2 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية