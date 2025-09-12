إسبانيا تستدعي القائمة بالأعمال الإسرائيلية بعد تعليق لمكتب نتنياهو

مدريد (رويترز) – استدعى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس القائمة بالأعمال الإسرائيلية في مدريد يوم الجمعة ردا على تعليق صدر مؤخرا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إسبانيا.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الوزير استدعى دانا إرليخ، كبيرة الدبلوماسيين الإسرائيليين في مدريد حاليا، “لرفض التصريحات الكاذبة والمسيئة التي صدرت عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضا قاطعا”.

واتهم مكتب نتنياهو في منشور على منصة إكس يوم الخميس رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث بإطلاق “تهديدات بالإبادة الجماعية” لإسرائيل، في إشارة إلى إعلان سانتشيث يوم الاثنين عن إجراءات جديدة ضد شحنات الأسلحة والوقود المتجهة إلى إسرائيل.

وبرر رئيس الوزراء الإسباني اتخاذ هذه الإجراءات بقوله إن إسبانيا لا تمتلك قنابل نووية أو حاملات طائرات أو احتياطيات نفطية كبيرة تضغط بها على إسرائيل لوقف ما وصفه “بالإبادة الجماعية”.

وتنفي إسرائيل بشدة أن أفعالها في غزة تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، في الوقت الذي تخوض فيه معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء القيود التي فرضتها مدريد على السفن والطائرات التي تنقل أسلحة أو وقود طائرات عسكرية إلى إسرائيل، فضلا عن حظر دخول وزيري الأمن الوطني والمالية الإسرائيليين إلى إسبانيا.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)