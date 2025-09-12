إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بعد تصريحات نتنياهو
مدريد (رويترز) – استدعى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس القائم بالأعمال الإسرائيلي في مدريد ردا على تصريحات صدرت حديثا عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن إسبانيا.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان “استدعى وزير الخارجية صباح يوم الجمعة القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية في إسبانيا ليرفض رفضا قاطعا التصريحات الكاذبة والمسيئة التي صدرت عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي”.
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)