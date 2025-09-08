إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة البحري والجوي

مدريد (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث يوم الاثنين إن حكومته ستزيد الضغط على إسرائيل بمنع السفن والطائرات المتجهة إليها والتي تحمل أسلحة من الرسو في الموانئ الإسبانية أو دخول المجال الجوي الإسباني.

وأضاف أن الحكومة الإسبانية ستزيد مساعداتها للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وستفرض حظرا على السلع المصنعة في مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)