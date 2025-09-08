The Swiss voice in the world since 1935
إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرا وجوا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

مدريد (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث يوم الاثنين إن حكومته ستزيد الضغط على إسرائيل بمنع السفن والطائرات المتجهة إليها والتي تحمل أسلحة من الرسو في الموانئ الإسبانية أو دخول المجال الجوي الإسباني.

وأضاف أن الحكومة الإسبانية ستزيد مساعداتها للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وستفرض حظرا على السلع المصنعة في مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال سانتشيث في كلمة بثها التلفزيون المحلي “نأمل أن تُشكل هذه الإجراءات مزيدا من الضغط على رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته لتخفيف بعض المعاناة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني”.

وستمنع إسبانيا أيضا أي شخص يشارك بشكل مباشر في ما وصفه سانتشيث “بالإبادة الجماعية” من دخول البلاد.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان يوم الاثنين إن سانتشيث يحاول صرف انتباه الرأي العام عن فضائح الفساد الداخلية، ووصف قراراته بأنها “معادية للسامية”.

وردت إسرائيل بمنع وزيرة العمل يولاندا دياث بيريث‭‭ ‬‬ووزيرة الشباب سيرا ريجو من دخول إسرائيل.

(إعداد أميرة زهران ومحمود رضا مراد للنشرة العربية)

