إسبانيا تندد بهجمات لبنان وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولي

reuters_tickers

1دقيقة

مدريد (رويترز) – نددت وزارة الخارجية الإسبانية بالهجمات التي استهدفت أجهزة اتصالات لاسلكية يستخدمها أعضاء جماعة حزب الله في لبنان هذا الأسبوع، وقالت إنها تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وتهدد استقرار المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان “ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس… من الضروري تجنب المزيد من تصعيد العنف وخطر الحرب المفتوحة ذات العواقب غير المتوقعة”.

وجاء التنديد الإسباني بعد ساعات من لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث في مدريد.