إسبانيا تندد بهجوم إسرائيل على لبنان وتفتح سفارتها في طهران

مدريد 9 أبريل نيسان (رويترز) – اتهم وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الخميس إسرائيل بانتهاك القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه مؤخرا في الشرق الأوسط بسبب شنها غارات جوية على لبنان أمس الأربعاء.

وظهرت إسبانيا بوصفها واحدة من أشد المنتقدين بين الدول الغربية للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران ولبنان، إذ أغلقت مجالها الجوي أمام أي طائرة مشاركة في الحرب التي وصفتها مدريد بأنها متهورة وغير قانونية.

وقال ألباريس أمام أعضاء مجلس النواب “شاهدنا أمس كيف ألقت إسرائيل، في انتهاك لوقف إطلاق النار والقانون الدولي، مئات القنابل على لبنان”.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكر ألباريس أن إسبانيا ستفتح من جديد سفارتها في طهران على أمل المساعدة في تحقيق السلام في المنطقة.

وأضاف ألباريس “أصدرت تعليماتي إلى سفيرنا في طهران بالعودة لتولي مهامه من جديد وفتح سفارتنا، وأن نشارك في هذا الجهد من أجل السلام من كل الجهات الممكنة، بما في ذلك من العاصمة الإيرانية نفسها”.

(إعداد محمود رضا مراد وبدور السعودي للنشرة العربية)