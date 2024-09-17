إسرائيل: أحبطنا مخططا لحزب الله لاغتيال مسؤول دفاعي سابق

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القدس (رويترز) – أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) يوم الثلاثاء أنه أحبط مخططا لجماعة حزب الله اللبنانية لاغتيال مسؤول دفاعي كبير سابق خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولم يكشف شين بيت عن اسم المسؤول المستهدف. وأضاف في بيان أنه ضبط جهازا متفجرا متصلا بنظام تفجير عن بُعد كان حزب الله يعتزم تفعيله من داخل لبنان باستخدام هاتف محمول وكاميرا.

وأشار جهاز الأمن إلى أن محاولة الهجوم شبيهة بمخطط آخر لحزب الله تم إحباطه في تل أبيب قبل عام، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود اللبنانية منذ أكتوبر تشرين الأول، في أسوأ تصعيد للعنف تشهده المنطقة منذ نحو عقدين.