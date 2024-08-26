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إسرائيل: أحبطنا هجوم حزب الله لكن الوضع على الحدود “غير قابل للاستمرار”

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من جيمس ماكنزي

القدس (رويترز) – أبدى مسؤولون ووسائل إعلام في إسرائيل ارتياحهم يوم الاثنين بعد أن أحبطت ضربات استباقية إسرائيلية على جنوب لبنان إلى حد كبير ما يبدو أنه هجوم صاروخي طال انتظاره من جانب جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران.

ويعتبر كل من حزب الله وإسرائيل على ما يبدو أن هجوم يوم الأحد، الذي جاء ردا على مقتل أحد كبار قادة حزب الله في بيروت الشهر الماضي، قد انتهى في الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية دافيد مينسر إن حزب الله تعرض “لضربة ساحقة” جراء الضربات الإسرائيلية لكن لا تزال هناك حاجة إلى حل على المدى الطويل.

وأضاف في إفادة صحفية “الوضع الحالي غير قابل للاستمرار”، في إشارة إلى إجلاء عشرات الآلاف من منازلهم في شمال إسرائيل، وهو وضع مماثل لما يشهده الجانب الآخر من الحدود في جنوب لبنان. وأردف قائلا “ستقوم إسرائيل بواجبها وتعيد سكانها إلى الأراضي التي تقع تحت سيادتها”.

وتبخرت الآمال في عودة الأطفال إلى الدراسة مع بدء العام الدراسي الجديد في سبتمبر أيلول إذ جرى تمديد المساعدات المالية للسكان الذين تم إجلاؤهم من منازلهم حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

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