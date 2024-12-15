إسرائيل: أغلقنا السفارة في دبلن بسبب “سياسات متطرفة”

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(رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الأحد إن إسرائيل ستغلق سفارتها في دبلن في ضوء “السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية”، مشيرا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية ودعم تحرك قانوني ضد إسرائيل.

وأضاف ساعر في بيان أن إسرائيل سحبت سفيرها لدى دبلن عقب قرار أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطينية في مايو أيار. وأعلنت أيرلندا الأسبوع الماضي دعمها للإجراء القانوني الذي اتخذته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب ’إبادة جماعية’.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس إن القرار مؤسف للغاية. وأضاف في منشور على منصة إكس “أرفض تماما الادعاء بأن أيرلندا معادية لإسرائيل. أيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وتابع “أيرلندا تريد حل الدولتين وأن تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن.‭ ‬أيرلندا ستدافع دائما عن حقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وكان وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن قال في مارس آذار إنه يريد توضيح أن هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وما يحدث في قطاع غزة الآن “يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي” على الرغم من أن البت في مسألة ارتكاب الإبادة الجماعية يرجع إلى محكمة العدل الدولية.