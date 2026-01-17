إسرائيل: إعلان أمريكا تشكيل مجلس تنفيذي لغزة يتعارض مع سياساتنا

تل أبيب 17 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت إن إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام تشكيل مجلس تنفيذي لغزة لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها.

وأضاف المكتب أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سيثير هذه المسألة مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.

ولم يحدد البيان أي جزء من تشكيل المجلس يتعارض مع السياسة الإسرائيلية. وأحجم متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عن التعليق.

ويضم المجلس، الذي كشف البيت الأبيض النقاب عنه أمس الجمعة، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وعارضت إسرائيل مرارا اضطلاع تركيا بأي دور في قطاع غزة.

ومن الأعضاء الآخرين في المجلس التنفيذي، سيجريد كاج منسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وملياردير إسرائيلي قبرصي ووزيرة من الإمارات التي أقامت علاقات مع إسرائيل في 2020.

وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب التي أعلن عنها في سبتمبر أيلول لإنهاء الحرب في غزة. ويشمل ذلك إنشاء إدارة انتقالية من فلسطينيين تكنوقراط في القطاع.

وتمت تسمية أول أعضاء ما يسمى مجلس السلام المكلف بالإشراف على الإدارة الانتقالية لغزة والذي سيرأسه ترامب. ومن الأعضاء روبيو والمطوّر الملياردير ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب.

