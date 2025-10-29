إسرائيل: استئناف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

من جنى شقير ومعيان لوبيل ونضال المغربي

القاهرة/القدس (رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء استئناف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد سلسلة غارات شنتها إسرائيل على القطاع وقالت إنها جاءت ردا على انتهاكات من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وشنت إسرائيل غارات جوية على غزة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل العشرات بعد أن قالت إن هجوما شنه مسلحون فلسطينيون أسفر عن مقتل جندي في أحدث تحد لوقف إطلاق النار الهش بالفعل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه سيواصل التمسك باتفاق وقف إطلاق النار وسيرد بحزم على “أي انتهاك”.

* ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في قطاع غزة ليس في خطر، حتى مع قصف الطائرات الإسرائيلية القطاع، حيث تتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بانتهاك الهدنة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الغارات أسفرت منذ يوم الثلاثاء عن مقتل 104 فلسطينيين.

وكانت سلطات الصحة قد ذكرت في وقت سابق أن من بين القتلى خمسة أشخاص في منزل بمخيم البريج للاجئين في وسط غزة، وأربعة في مبنى في حي الصبرة بمدينة غزة، وخمسة في سيارة في خان يونس.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية “حسب ما علمت، لقد قتلوا جنديا إسرائيليا… لذلك رد الإسرائيليون على الضربة ويجب أن يردوا الضربة. وعندما يحدث ذلك، ينبغي عليهم الرد بالمثل”.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل الجندي يوم الأربعاء.

وقال ترامب “لن يعرض أي شيء وقف إطلاق النار للخطر… عليكم أن تفهموا أن حماس جزء صغير جدا من السلام في الشرق الأوسط، وعليهم أن يلتزموا”.

* إسرائيل تقول إن حماس هاجمت جنودا خلف “الخط الأصفر”

قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن حماس انتهكت وقف إطلاق النار بشن هجوم على قوات إسرائيلية تتمركز خلف الخط الأصفر، وهو خط الانتشار المتفق عليه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول، ليوقف عامين من الحرب التي اندلعت بسبب هجمات قادتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال ترامب “إذا كانوا (في حماس) جيدين فسوف يكونون سعداء وإذا لم يكونوا جيدين فسوف يتم القضاء عليهم، وسوف تنتهي حياتهم”.

وأضاف ترامب “لا أحد يعرف ما حدث للجندي الإسرائيلي، لكنهم يقولون إنه تعرض لإطلاق نار من قناص. وكان ذلك بمثابة الرد، وأعتقد أن لهم الحق في فعل ذلك”.

ونفت حماس مسؤوليتها عن الهجوم على القوات الإسرائيلية في رفح. كما قالت الحركة في بيان لها إنها لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.

* الاتفاق يشمل إعادة رفات الرهائن الذين لقوا حتفهم

بموجب الاتفاق أطلقت حماس سراح جميع الرهائن الأحياء مقابل ما يقرب من 2000 معتقل فلسطيني، كما سحبت إسرائيل قواتها وأوقفت هجومها.

كما وافقت حماس على تسليم رفات جميع الرهائن الذين لقوا حتفهم ولم يتم العثور عليهم بعد، لكنها قالت إن تحديد مكان جثث جميع الرهائن وانتشالها سيستغرق وقتا. وتقول إسرائيل إن بإمكان الحركة الوصول إلى رفات معظم الرهائن.

وصارت المسألة من النقاط الشائكة الرئيسية في وقف إطلاق النار، الذي يقول ترامب إنه يراقبه عن كثب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرفات الذي تم تسليمه مساء يوم الاثنين يعود لإسرائيلي قُتل خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وانتشلت القوات الإسرائيلية جثته في الأسابيع الأولى من القتال.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن حماس وضعت الرفات في موقع للبحث قبل استدعاء فريق من الصليب الأحمر والتظاهر بأنها عثرت على رهينة مفقود، وذلك لخلق “انطباع زائف ببذل جهود للعثور على الجثث”.

وأظهر مقطع فيديو مدته 14 دقيقة نشره الجيش الإسرائيلي ثلاثة رجال يضعون كيسا أبيض في موقع حفر، ثم يغطونه بالتراب والصخور.

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن فريقها لم يكن على علم بدفن الرفات في الموقع قبل وصولهم.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان “ليس مقبولا أن تُدبّر عملية انتشال زائفة، في وقت تعتمد فيه الكثير من الأشياء على الالتزام بهذا الاتفاق، وفي وقت لا تزال فيه عائلات كثيرة تنتظر بفارغ الصبر أخبارا عن أحبائها”.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من رواية إسرائيل لما أظهره الفيديو. ولم ترد حماس بعد على طلب للتعليق.

(إعداد معاذ عبدالعزيز ومروة غريب وأميرة زهران للنشرة العربية)