إسرائيل: استعادة جثة رهينة من غزة

(رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إنه تمت استعادة جثة الرهينة إيلان فايس من قطاع غزة.

وأضاف في بيان أن رفات شخص آخر من الرهائن، لم يسمح بعد بنشر هويته، انتشلت أيضا.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن فايس (55 عاما) وهو من سكان تجمع بئيري السكني في جنوب إسرائيل، اختُطف من منزله وقُتل خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر الحدود.

كما اختُطفت زوجته شيري وابنته نوجا، وأُطلق سراحهما لاحقا في إطار تبادل لرهائن مقابل محتجزين فلسطينيين في نوفمبر تشرين الثاني 2023.

وبعد استعادة جثة فايس، تقول إسرائيل إنه لا يزال هناك 49 رهينة في غزة، يُعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن حملة إعادة الرهائن مستمرة. وأضاف في البيان “لن نرتاح ولن نصمت حتى نعيد جميع رهائننا إلى الديار، الأحياء منهم والأموات”.

ووفقا للسلطات الإسرائيلية، أدى هجوم حماس إلى مقتل حوالي 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

ويقول مسؤولو الصحة في القطاع إن الحملة العسكرية الإسرائيلية اللاحقة على غزة قتلت أكثر من 62 ألف فلسطيني. وأجبرت الحرب جميع سكان القطاع تقريبا، البالغ عددم نحو 2.3 مليون نسمة، على النزوح ودمرت البنية التحتية وتسببت في أزمة إنسانية.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)