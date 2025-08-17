إسرائيل: استهداف بنية تحتية للطاقة للحوثيين قرب صنعاء

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف موقعا للبنية التحتية للطاقة يستخدمه الحوثيون المتحالفون مع إيران جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء في وقت مبكر من يوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم قصف محطة كهرباء حزيز.

وقال الجيش في بيان إن الضربات رد على الهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون على إسرائيل، بما في ذلك إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاهها.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن الهجوم على محطة كهرباء حزيز بالقرب من العاصمة نفذته البحرية الإسرائيلية.

وذكرت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون أن “عدوانا” استهدف محطة الكهرباء مما أدى إلى خروج بعض المولدات من الخدمة.

ولم تذكر القناة مصدر الهجوم.

ونقلت قناة المسيرة عن مسؤول حوثي قوله إن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق نتج عن القصف.

وقال سكان إنهم سمعوا دوي انفجارين على الأقل في صنعاء.

وتقصف إسرائيل اليمن فيما تقول إنه رد على هجمات الحوثيين على إسرائيل.

وتطلق الجماعة اليمنية صواريخ على إسرائيل، يجري اعتراض معظمها، فيما تصفه بأنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وسبق أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على الحوثيين في اليمن.

وفي مايو أيار، أعلنت واشنطن عن اتفاق مفاجئ مع الحوثيين وافقت بموجبه على وقف حملة القصف ضد الجماعة مقابل إنهاء الحوثيين لهجماتهم على السفن في البحر الأحمر. وقال الحوثيون إن الاتفاق لم يشمل وقف الهجمات على إسرائيل.

(تغطية صحفية محمد الغباري وجيداء طه ومنة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد مروة سلام ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)